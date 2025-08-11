Konačno! Poznato kada kreće snimanje filma 'Batman 2'

U nedavnom dokumentu, Warner bros. tvrtka je objavila da će snimanje dugo očekivanog filma Matta Reevesa 'The Batman Part II' konačno početi u proljeće 2026. godine, a kino premijera u listopadu 2027., piše Vanity Fair.

Robert Pattinson, koji je samo ove godine prešao s Nolanovog filma "Odiseja" na Villeneuveov 'Dune: Treći dio', vraća se u glavnoj ulozi.

Obožavatelji godinama čekaju nastavak filma 'Batman' Reevesa i Pattinsona, koji je u kinima premijerno prikazan u ožujku 2022. i zaradio 772 milijuna dolara diljem svijeta. Put za nastavak 'Batmana' bio je dug, a Warner Bros. je premjeru filma prošle godine odgodio s 2. listopada 2026. na 1. listopada 2027.

Foto: TOM NICHOLSON/REUTERS

James Gunn, koji je radio na stvaranju najnovijeg 'Supermana' često je branio odgodu premjere filma na društvenim mrežama: - Razlika od 5 ili više godina prilično je česta kod filmova s nastavcima. 7 godina između 'Aliena' i 'Aliena'. 14 godina između 'Incredibles'. 7 godina između prva dva 'Terminatora'. 13 godina između 'Avatara'. 36 godina između 'Top Gunsa' -

- Ljudi me iritiraju. Mislim, to je jednostavno ta stvar za koju se publika nema što brinuti. Film će izaći kada bude spreman i gotov - rekao je Gunn za Entertainment Weekly

Foto: Mario Anzuoni

Bez obzira na mnoga zakašnjenja i odgađanja, publika je i više nego uzbuđena za nastavak legendarnog filma.

'Jako sam uzbuđena! Prvi film je bio odličan', 'Jedva čekam. Vrijedno je čekanja', 'Ovo će biti fantastično' - pisala je publika