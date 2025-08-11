Obavijesti

VRAĆA SE PATTISON

Konačno! Poznato kada kreće snimanje filma 'Batman 2'

Piše Lucija Raguž,
Konačno! Poznato kada kreće snimanje filma 'Batman 2'
Scenarij za drugi nastavak filma 'Batman' je završen, a snimanje filma trebalo bi početi u proljeće 2026. godine, napisali su Warner bros. u dokumentu.

U nedavnom dokumentu, Warner bros. tvrtka je objavila da će snimanje dugo očekivanog filma Matta Reevesa 'The Batman Part II' konačno početi u proljeće 2026. godine, a kino premijera u listopadu 2027., piše Vanity Fair.

Robert Pattinson, koji je samo ove godine prešao s Nolanovog filma "Odiseja" na Villeneuveov 'Dune: Treći dio', vraća se u glavnoj ulozi.

Obožavatelji godinama čekaju nastavak filma 'Batman' Reevesa i Pattinsona, koji je u kinima premijerno prikazan u ožujku 2022. i zaradio 772 milijuna dolara diljem svijeta. Put za nastavak 'Batmana' bio je dug, a Warner Bros. je premjeru filma prošle godine odgodio s 2. listopada 2026. na 1. listopada 2027.

FILE PHOTO: London launch of 'The Batman'
Foto: TOM NICHOLSON/REUTERS

James Gunn, koji je radio na stvaranju najnovijeg 'Supermana' često je branio odgodu premjere filma na društvenim mrežama: - Razlika od 5 ili više godina prilično je česta kod filmova s nastavcima. 7 godina između 'Aliena' i 'Aliena'. 14 godina između 'Incredibles'. 7 godina između prva dva 'Terminatora'. 13 godina između 'Avatara'. 36 godina između 'Top Gunsa' -

- Ljudi me iritiraju. Mislim, to je jednostavno ta stvar za koju se publika nema što brinuti. Film će izaći kada bude spreman i gotov - rekao je Gunn za Entertainment Weekly

FILE PHOTO: A photo call for the film Superman in Culver City
Foto: Mario Anzuoni

Bez obzira na mnoga zakašnjenja i odgađanja, publika je i više nego uzbuđena za nastavak legendarnog filma.

'Jako sam uzbuđena! Prvi film je bio odličan', 'Jedva čekam. Vrijedno je čekanja', 'Ovo će biti fantastično' - pisala je publika

