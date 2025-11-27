Koncert u Lisinskom okupio je brojna poznata lica: U publici su bili Zlatko Dalić, Joško Lokas...

Božićni gala koncert 'Croatia povezana pjesmom' u Lisinski je doveo mnoga lica iz javnog života. U publici je viđena Martina Dalić, Tomislav Ćorić, Davor Štern i mnogi drugi
U Lisinskom na Božićnom gala koncertu 'Croatia povezana pjesmom' bilo je mnogo poznatih lica. Glazbeni program iz publike je pratila Martina Bienenfeld, direktorica Turističke zajednice grada Zagreba i predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka Petešić
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
U Lisinskom na Božićnom gala koncertu 'Croatia povezana pjesmom' bilo je mnogo poznatih lica. Glazbeni program iz publike je pratila Martina Bienenfeld, direktorica Turističke zajednice grada Zagreba i predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka Petešić |
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
U Lisinskom na Božićnom gala koncertu 'Croatia povezana pjesmom' bilo je mnogo poznatih lica. Glazbeni program iz publike je pratila Martina Bienenfeld, direktorica Turističke zajednice grada Zagreba i predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka Petešić
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Goste je zabavljao Marko Tolja
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Pjevao je i Goran Karan
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Glazbeni program upotpunila je i legendarna Zorica Kondža
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
U glazbi su uživali Božo Skoko i Joško Lokas
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Među uzvanicima bila je i direktorica HUP-a Irena Weber
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
U publici su mnogi uočili Zlatka Dalića
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
S predsjednikom Uprave Croatia osiguranja Davorom Tomaškovićom sjedila je i Martina Dalić
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Program je vodila Antonija Stupar Jurkin
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Mnogi su uočili i bivšeg hrvatskog ministra gospodarstva i održivog razvoja Tomislava Ćorića
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
U publici su sjedili glasnogovornica zagrebačke Gradske uprave Dinka Živalj, bivši ministar gospodarstva Davor Štern i njegova supruga dr. Ranka Padovan-Štern
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL