Koncerti su već bili mete napada terorista: U Bataclanu ubili 130 ljudi, a 22 na nastupu Grande...

Desetci tisuća obožavatelja najveće pop zvijezde današnjice, Taylor Swift (34), ostali su bez tri koncerta u Beču, a sve kako bi se osigurali njihovi životi od potencijalnog terorističkog napada. Od večeras do subote, glavnim gradom Austrije trebali su odzvanjati hitovi 'Cruel Summer', 'Shake it Off', 'Bad Blood' i brojni drugi, no stadion Ernst Happel ostat će u mraku. Uspješna reakcija austrijske policije spriječila je da Taylorin show obilježe tragedije, a koje su se događale ranije na koncertima njezinih glazbenih kolega.

Na koncertu Ariane Grande ekstremist ubio 22 ljudi

Možda i najpoznatiji teroristički napad koji se dogodio na glazbenom događaju je onaj na koncertu pop zvijezde Ariane Grande (31) 22. svibnja 2017. u Manchesteru. Na kraju njezina koncerta u Manchester Areni, u samoubilačkom napadu islamističkog ekstremista život su izgubile 22 posjetitelja koncerta, a ranjeno ih je više od 100.

- Slomljena. Iz dubine srca, jako mi je žao. Nemam riječi - bile su Arianine riječi nekoliko sati nakon nezapamćene tragedije na manchesterskom tlu.

People observe a minute of silence for the victims of the Manchester Arena attack in central Manchester | Foto: STEFAN WERMUTH

Pjevačica je ozlijeđene posjetila u bolnici, a četiri dana nakon tragedije najavila humanitarni koncert 'One Love Manchester', koji se održao 4. lipnja. Ulaznice su bile rasprodane u šest minuta, a podršku su svojim nastupima pružili Justin Bieber, Katy Perry, Usher, Pharell Williams, Coldplay, Miley Cyrus, Take That, Niall Horan i drugi.

Prihod od koncerta otišao je u 'We Love Manchester Emergency Fund' kojeg su osnovali Gradsko vijeće Manchestera i britanski Crveni križ za pomoć žrtvama i njihovim obiteljima, a britanski Crveni križ primio je više od 10 milijuna funti donacija nakon 12 sati od koncerta. Ulaznice su se prodavali po cijeni od 40 finti uz besplatan ulaz za one koji su 10-ak dana ranije bili na koncertu koji je završio tragično.

Ariana Grande and Miley Cyrus perform during the One Love Manchester benefit concert for the victims of the Manchester Arena terror attack at Emirates Old Trafford | Foto: Handout/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ariana je godinu kasnije dala istetovirati pčelu iza svoga lijevog uha u znak sjećanja na svoje poginule obožavatelje. U znak solidarnosti sa žrtvama, mnogi Britanci su također nakon napada tetovirali pčelu koja je simbol Manchestera.

- Iako je tuga sveprisutna i naš odnos s njom se neprestano razvija i ispoljava na različite načine svaki dan, svake godine... znam da ova godišnjica neće biti lagana. Molim vas znajte da mislim na vas danas. Manchester, moje srce je uz tebe danas i uvijek - napisala je na Instagramu 2021. godine.

Strahota na koncertu kolegice prestrašila je i popularnu Taylor Swift, koja je 2019. godine otkrila da ima strah od terorističkog napada.

- Bila sam potpuno prestravljena ići na turneju ovaj put jer nisam znala kako ćemo zaštititi tri milijuna fanova tijekom sedam mjeseci. Bila je uložena ogromna količina vremena za sve planove, troškova i truda da moji obožavatelji budu sigurni. Moj strah od nasilja se nastavio u mom privatnom životu. Sa sobom uvijek nosim gazu za ozljede od metka ili ubodne rane. Web stranice i tabloidi su počeli objavljivati svaku kućnu adresu koju sam ikad imala na internetu. Ima toliko uhoditelja koji pokušavaju provaliti u moju kuću i nekako sam se počela pripremati za loše stvari. Svaki se dan pokušavam podsjetiti da ima dobroga u svijetu, ljubavi kojoj sam svjedočila i vjeri koju imam u ljudskost. Moramo živjeti hrabro kako bi se osjećali živima, a to znači ne dopustiti našim strahovima da prevladaju - rekla je u intervjuu za Elle.

U Bataclanu ubijeno 130 ljudi

Još masovnija ubojstva dogodila su se 13. studenog 2015. godine u Parizu. U nizu terorističkih napada ubijeno je 130 osoba, a ranjeno više od 490. Jedna od lokacija tragedije bila je dvorana Bataclan.

Tri napadača ušla su dvoranu gdje je bio koncert benda Eagles of Death Metal. Uzeli su taoce te su se raznijeli kada su policijske snage ušle u dvoranu, a u smrtonosnom činu život je izgubilo 90 ljudi. Među poginulima bio je i direktor prodaje benda, Nick Alexander.

Članovi Eagles of Death Metal vratili su se glavni grad Francuske mjesec dana nakon tragedije kao gosti na koncertu U2.

Reuters | Foto: Reuters/Telegram

- Neizmjerno smo zahvalni što nam je U2 omogućio da se tako brzo vratimo u Pariz i što smo zajedno sudjelovali u ljekovitoj moći rock 'n' rolla s toliko puno prekrasnih ljudi, našim prijateljima, ovog predivnog grada. Hvala Francuskoj i hvala svima na svijetu koji dokazuju da će ljubav, sreća i glazba uvijek prevladati teror i zlo - napisali su na Facebooku.

Bend se u veljači iduće godine ponovno vratio u Pariz, da bi održali koncert u dvorani Olympia. Frontmen Jesse Hughes (51) rekao da je to njihova 'sveta dužnost', a svi preživjeli iz Bataclana imali su besplatan ulaz.

- Ne mogu dopustiti da loši dečki pobijede. Moram ponovno biti sa svojim prijateljima. Moramo ovo završiti ne za nekoga drugog, nego za nas. Govorim o svima koji su bili u Bataclanu - rekao je Hughes u intervjuu za francusku televiziju Tele.