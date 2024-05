Konstrakta o Eurosongu i Baby Lasagni: 'Mislim da će se probiti na europsko tržište. Omiljen je!'

Srpska glazbenica Ana Đurić - Konstrakta gostovala je u RTL Direktu. Tamo je progovorila o Eurosongu i o našem ovogodišnjem predstavniku, Baby Lasagni. Naime, Marko Purišić već ove subote nastupa u rodnom Umagu na Sea Staru, a tamo je nastupila i Konstrakta prije dvije godine nakon Eurosonga.

- Prvi nastup je bio u Zagrebu, pa na Sea Staru, ne sjećam se. Bačeni smo u vatru. Trebalo je u kratkom vremenu pripremiti sve to. Ne znam kako će Lasagna. Ali nije ni loše, to je da te malo gurne - rekla je.

2024 Eurovision Song Contest first semi-final, in Malmo | Foto: Leonhard Foeger

Konstrakta se pojavila i na malim ekranima kada je čitala bodove srpskog žirija. Na našu radost, tada je pročitala da 12 bodova ide upravo Lasagni.

- Meni je drago da mi je pripala čast da dodijelim te bodove. Kolegica je pripremila tabletić. Bilo mi je simpatično - rekla je kroz osmijeh.

Pričala je i o razlici bodova na Eurosongu koje izvođači dobiju od žirija i publike.

- Ne znam kako bih to protumačila. Mislim da bi s jedne strane bilo dobro da budu dvije nagrade, jedna od žirija, a druga od publike. Nesrazmjer postoji iz godine u godinu. Možda je i žiri opterećen nekim stvarima, a kojim publika nije. Publika možda gleda, da tako kažem širu sliku. Vežemo se za karakter, a Lasagna ima karakter za kojeg se vežeš. Vrlo je simpatičan. Možda je i to neki razlog - objasnila je.

Beograd: Luke Black s pjesmom ‘Samo mi se spava‘ predstavljat će Srbiju na Eurosongu | Foto: Antonio Ahel, ILUSTRACIJA

Otkrila je i je li pratila Eurosong, tko su joj bili drugi favoriti, kako su joj se svidjeli pobjednici Nemo, kontroverzna predstavnica Irske...

- Pratim, ali ne ispratim sve pjesme, nemam živce. Talijanka mi se svidjela, to nekako volim. Nemo, odlična izvedba, dobra pjesma. Irkinja kontroverzna. Imam dojam da natjecatelji svake godine imaju zahtjevnije i kompleksnije nastupe - priznala je.

Otkrila je i što joj je donijelo peto mjesto na Eurosongu.

- Novac. Donijelo nam je posao. Pretpostavljam da će se to dogoditi i Lasagni. Budući da je tržište na kojem mi radimo prilično ograničeno. Radimo festivalski, i onda tu ide uzlazna linija, kada obiđeš sve te festivale od Slovenije do Makedonije, onda ide pauza nakon toga jer nema beskonačno festivala. Samostalni koncerti odigravaju se u većim gradovima. Ali, da, Eurosong nam je donio širu publiku, pažnju i posao - dodala je.

storyeditor/2023-03-02/PXL_IPA_130522_93446606.jpg | Foto: Alberto Terenghi/ipa-agency.ne/IPA

Ipak, nakon Eurosonga neki bendovi imaju i svjetsku karijeru. Jedan od takvih primjera je Maneskin.

- Maneskin je ekstremni primjer uspješnosti. Mislim da karijera ne ovisi o plasmanu na Eurosongu. I neki lošiji rezultati na Eurosongu sada imaju karijere iza sebe. Mi jednostavno nismo uspjeli doći do europskog tržišta, a primjerice slovenski bend Joker Out je aktivan po Europi. Mislim da to ovisi i od nekih životnih okolnosti. Ja se nisam bila u stanju bacati da pretrčavam Europu. Imam djecu i obiteljski život koji mi je jako bitan - priznala je.

2023 MTV Video Music Awards in Newark | Foto: ANDREW KELLY

A hoće li se po njenom mišljenju Baby Lasagna probiti na europsko tržište?

- Djeluje mi da da, da je moguće. Dosta je omiljen, a publika Eurosonga to pamti. Mislim eurovizijska publika je ograničena i bitno je izaći van toga terena - zaključila je.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL