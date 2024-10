Kontroverzni Desingerica našao se usred tučnjave sa starijim čovjekom: Pojavila se snimka

Kontroverzni srpski reper Dragomir Despić (31), poznatiji kao Desingerica, ponovno je u centru pažnje zbog situacije koja se dogodila tijekom i poslije vožnje automobilom, piše Telegraf. Kako prenose srpski mediji, uz njega je bila i njegova supruga Nevena.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak tučnjave u kojoj je sudjelovao poznati izvođač.

Kako prenosi Telegraf, Desingerica se sukobio sa starijim muškarcem, a situacija je brzo eskalirala. Na snimci se vidi kako prolaznici pokušavaju razdvojiti sukobljene strane.

- Taj čovjek je gurnuo ona seoska kolica pod auto, doslovce da izginem, ja sam ukočio i ništa. Napao me čovjek, nisam ga ni pipnuo, onda je izašao njegov sin da se tuče sa mnom. Tek na onom snimku na kojem se vidi da su mi udarili ženu, udario je po licu, onda sam krenuo da nabodem i to ne ovog čovjeka nego njegovog sina, ovog visokog koji može da se tuče sa mnom... Ne može ovaj čovjek da se tuče sa mnom, taj nije dobio ništa, nisam ga pipnuo. U principu, ja sam napadnut, nisam ja nikog napao - rekao je Designerica za Telegraf.

Inače, Desingerica je poznat da tijekom "performansa" udara ljude tenisicom po glavi, polijeva ih skupim žesticama, a nad publikom je počeo i ribati sir, rekao bi on, raditi gibanicu.

Beograd: Nastup Dragomira Despića - Desingerica i Luke Bijelovića - Pljugice na splavu Hot Mess | Foto: M. M./ATAimages/PIXSELL

Treper je već nekoliko puta pričao da svojim nastupima samo želi zabaviti publiku i pružiti im ono što traže od njega.

- Mojoj supruzi smetaju neke moje stvari. Kad pljujem u usta ljudima, to joj smeta, iako ne radim ništa loše. Radim sve što me čini sretnim na toj bini i ona je to prihvatila - rekao je Desingerica za srpske medije