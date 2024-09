Znate li da vam kontroverzni Desingerica može prenijeti karijes? Stomatolog objasnio

Dođite da se šijemo u glavu i da se pljujemo u usta... Šalim se, to po narudžbi samo, ne može svatko, pričao je nedavno kontroverzni srpski treper Dragomir Despić (31), poznatiji kao Desingerica, u TikTok videu, kad je pozivao pratitelje na jedan od svojih nastupa u Hrvatskoj.

Već je opće poznato da tijekom "performansa" udara ljude tenisicom po glavi, polijeva ih skupim žesticama, a nad publikom je počeo i ribati sir, rekao bi on, raditi gibanicu. Ipak, regija se najviše zgrozila početkom ljeta kad je na jednom od nastupa pljuvao u usta djevojci iz publike.

Foto: screenshoot/X

Taj potez zaintrigirao je i banjalučkog stomatologa dr. Darka Tevanovića, koji je na TikToku objavio video u kojem obavještava ljude da im Desingerica pljuvanjem u usta može prenijeti - karijes. Pitali smo doktora kako mu je Desingerica postao inspiracija.

- Karijes predstavlja oboljenje zuba koje nastaje kad bakterije iz zubnog plaka iz šećera proizvedu kiselinu koja razara caklinu i stvara šupljinu u zubu. Od bakterija se posebno izdvaja Streptococcus mutans, koja se pljuvačkom može prenijeti s jedne osobe na drugu - objasnio nam je stomatolog i dodao da do prijenosa može doći dijeljenjem pribora za jelo, puhanjem na hranu, poljupcem, pa i razmjenom pljuvačke.

Foto: Privatni album

- Ipak, prijenos ove bakterije pljuvačkom je samo jedan od faktora nastanka karijesa. Veliki utjecaj imaju svakako oralna higijena i prehrambene navike - pojasnio nam je dr. Tevanović.

Treper je već nekoliko puta pričao da svojim nastupima samo želi zabaviti publiku i pružiti im ono što traže od njega.

- Mojoj supruzi smetaju neke moje stvari. Kad pljujem u usta ljudima, to joj smeta, iako ne radim ništa loše. Radim sve što me čini sretnim na toj bini i ona je to prihvatila - rekao je Desingerica za srpske medije i dodao:

- Roditelji su mi velika podrška. U početku su bili malo skeptični, ali nisam im puno pokušavao objašnjavati. Cijeli sam život radio gluposti. Moji su naviknuti na te stvari, samo su na vulgarnosti malo reagirali, ali mogli su biti ponosni od početka.

Beograd: Nastup Dragomira Despića - Desingerica i Luke Bijelovića - Pljugice na splavu Hot Mess | Foto: M. M./ATAimages/PIXSELL

Na njegov potez pljuvanja u usta reagirala je i srpska folk zvijezda Seka Aleksić, koja je na X-u kratko poručila:

- Rekla sam vam da je sljedeće pi*anje po njima.

Foto: M.P.