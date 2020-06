Kontroverzni film na Netflixu je najgledaniji: Kritika ga žestoko popljuvala, ali nastavak slijedi

Film su mnogi već pogrdno nazvali '50 nijansi sive za siromašne'. U središtu priče je djevojka Laura, koju otima sicilijanski mafijaš Massimo te je drži zarobljenom godinu dana, a film je prepun erotskih scena.

<p>Najkontroverzniji film koji se trenutačno može pogledati na popularnom streaming servisu stiže iz jedne poprilično konzervativne zemlje - Poljske, a o djelu se posljednjih dana puno piše i govori, ali za to nije zaslužna kvaliteta samog uratka. Filmska kritika žestoko je popljuvala film '365 dni' (365 dana), no on se gleda diljem svijeta, a u Hrvatskoj je, kao i u mnogim zemljama, najgledaniji sadržaj na toj platformi u posljednjih tjedan dana. </p><p><strong>POGLEDAJTE TRAILER FILMA: </strong></p><p>Kad već nema kvalitetnog scenarija i režije niti dojmljivih glumačkih ostvarenja, ima poprilično eksplicitnih scena seksa. Nije '365 dni' porno film, niti bi kao takav mogao završiti na Netflixu, ali je vjerojatno najbliže tome što se može pogledati na bespućima interneta bez da za to morate potvrditi kako imate više od 18 godina. </p><p>Riječ o erotskoj drami, koju su režirali <strong>Barbara Białowąs</strong> i <strong>Tomasz Mandes</strong>, a kojeg su mnogi već pogrdno nazvali '50 nijansi sive za siromašne'. U središtu priče je djevojka Laura, koju otima sicilijanski mafijaš Massimo te je drži zarobljenom godinu dana. Za to vrijeme daje joj priliku da se zaljubi u njega pa je film za mnoge problematičan i na još jednoj razini, onoj da pokušava romantizirati potpuno toksičan i neprihvatljiv odnos između dvoje ljudi. </p><p>Po uzoru na isprazni '50 nijansi sive', film ne mari pretjerano za karakterizaciju likova, dijaloge niti pokušava dosegnuti neke filmske vrijednosti, ali erotske scene i dalje su, čini se, sasvim dovoljno da pridobijete gledatelje. Kritika i dio publike su zgroženi viđenim, no klikovi čine svoje pa je nastavak ovog kontroverznog filma već dogovoren. Glavna glumica <strong>Ana-Maria Sieklucka</strong> obožavateljima je najavila kako snimanje kreće čim se smiri situacija oko korona virusa, vjerojatno već sljedeće godine.</p>