Lil Nas X (22) proslavio se kontroverznom pjesmom 'Montero (Call Me By Your Name)' i seksualnim performansima u spotovima, kao i na nastupima uživo.

- Ne mogu vjerovati da napokon najavljujem ovo. Moje malo klupko sreće dolazi na svijet 17. rujna - napisao je uz fotografije.

Kao i većina Lilovih objava, i ova je izazvala potpuno oduševljenje, ali i zgražanje.

Reper je na fotografiji obučen u bijelo te u klasičnom nevinom trudničkom stilu pozira pored bazena bijelim ružama u ruci i vijencem na glavi.

Lil Nasu je ovo debitantski album, od kojeg se očekuje velik uspjeh s obzirom na megauspješni 'Montero' koji na YouTubeu ima 339 milijuna pregleda u samo pet mjeseci.

Osim po kontroverznim nastupima, pjevač pravog imena Montero Lamar Hill, poznat je po kreativnim modnim kombinacijama u kojima se često pojavljuje na različitim eventima.