Koprodukcija između Hrvatske i Hollywooda: Postapokaliptični spektakl stiže u američka kina

Postapokaliptični holivudsko-hrvatski film "Gospodar Oluje: Legenda o Hammerheadu" od 13. ožujka kreće u distribuciju u SAD-u u čak 300 kina diljem zemlje, što je prvi takav doseg za regionalni film, a u Hrvatsku stiže u travnju.

Foto: PROMO

Radnja filma smještena je u doba tri vijeka nakon Velikog potopa, svijet se raspao u razbacane otoke, zauvijek izložene prijetnji ogromne, beskrajne Oluje. Jedina nada za sigurnost Otočana nalazi se u utvrđenoj gradskoj državi Argos - utočištu do kojeg se može stići samo kroz opasna iskušenja poznata kao Jahanje Oluje. Ipak, među njima tinja prkosna struja onih koji vjeruju da istinski spas ne leži unutar Argosa, već s one strane same Oluje.

Foto: PROMO

Film prati odvažno putovanje dvoje mladih buntovnika sa otoka koji prkose sudbini. Odlučni da probiju zid vječne Oluje, zakoračit će u zabranjeno i nepoznato i razotkriti istinu o porijeklu svog svijeta - tajnu koju vjekovima brižno skrivaju besmrtni gospodari Argosa, tajanstveni Osnivači, naglašeno je u priopćenju.

Foto: PROMO

Ovo je impozantni i visoko producirani filmski projekt pod vodstvom hrvatsko-američkog biznismena i filmskog producenta Neba Chupina, koji iza sebe ima dva desetljeća rada u renomiranim kompanijama u polju dizajna i telekomunikacija, izgradnju popularnog brenda Dida Boža, kao i niz glumačkih uloga u zapaženim holivudskim produkcijama sa zvijezdama poput Johna Travolte i Johna Malkovicha. Film inspiraciju crpi iz Nebova djetinjstva i odrastanja i od velike mu je važnosti bilo ispričati taj dio osobne priče, o vlastitom podrijetlu i naslijeđu, dodali su.

Foto: PROMO

Glumačku postavu čine renomirane glumačke zvijezda: škotski glumac James Cosmo, englesko-australska glumica Caroline Goodall, danski glumac Marco Ilsø, engleski glumac Billy Barratt, danska glumica Sara Sofie Boussnina, engleski glumac Gilles Geary te engleski glumac i kaskader Joey Ansah. Zapažene uloge imaju i renomirana imena regionalne filmske scene, poput Gorana Bogdana, Sergeja Trifunovića, Ivane Dudić.

Foto: PROMO

Režiju i scenarij potpisuju Domagoj Mažuran i Zoran Lisinac. Lisinac je nagrađivani srpsko-američki autor koji je također radio kao koredatelj i scenarist rekordnog regionalnog igranog hita "Toma". Njegov debitantski film "Along the Roadside" prodan je u 18 zemalja, osvojio je 15 međunarodnih nagrada te postao jedna od najgledanijih komedija na platformi Hulu 2015. Domagoj Mažuran je redatelj, producent rođen u Hrvatskoj, sa sjedištem u Los Angelesu, a ovo mu je debitantsko dugometražno ostvarenje.

"Gospodar Oluje: Legenda o Hammerheadu" u američkim je medijima predstavljen kao akcijska znanstveno-fantastična avantura koja gledatelje vodi u post-apokaliptični vodeni svijet koji je prema riječima autora Mažurana i Lisinca nastao iz zajedničke fascinacije mitovima - i to ne iz nostalgičnih razloga, već potrebe za kreiranjem živog (filmskog) jezika koji i dalje koristimo kako bismo mogli objasniti snagu, strah, vjeru i preživljavanje.

Foto: PROMO

Sniman je na Braču, Hvaru, Kornatima, Pagu, kao i u Splitu, Vodicama i Dubrovniku, a nastao je uz podršku Hrvatskog audiovizualnog centra i Programa poticaja za snimanje u Hrvatskoj Filming in Croatia kao i Filmskog Centra Srbije.