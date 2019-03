Korejska pop zvijezda povlači se zbog optužbi za podvođenje

Jedan od najpopularnijih članova k-pop grupe Big Bang, Seungri objavio je da se povlači iz svijeta showbiza nakon optužbi da je podvodio djevojke za seksualnu pratnju stranim poslovnim partnerima, što je izazvalo pravu pomutnju na svjetskoj k-pop glazbenoj sceni.

Foto: Instagram

Policija odnedavno raspolaže dokazima o tome prijestupu, prenosi BBC. Seungri će tako napustiti grupu Big Bang, poznatu i pod nazivom 'kraljevi k-popa', koja je od osnutka 2006. prodala više od 140 milijuna ploča. Dvadesetosmogodišnji Seungri na Instagramu je napisao:

- Odlučio sam povući se iz svijeta showbiza zbog kontroverze koja je dosegnula goleme razmjere. Kada je posrijedi istraga, sve će biti detaljno istraženo kako bih bio oslobođen svih optužbi.

Također u potpunosti opovrgava informaciju o podvođenju djevojaka.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

- U proteklih mjesec dana dobivam brojne kritike i izraze mržnje javnosti. Neki me proglašavaju i izdajnikom nacije. Osobno ne mogu tolerirati da se šteta nanosi svima oko mene da bih 'izvukao' sebe. Iskreno zahvaljujem fanovima u i izvan Koreje koji su me podupirali posljednjih 10 godina. Mislim da je ovo trenutak kada treba sve prekinuti da bih obranio čast Big Banga - napisao je.

Pjevaču, pravoga imena Lee Seung-Hyun zabranjeno je napuštanje Južne Koreje do završetka policijske istrage, no s obzirom na to da mu krajem ožujka započinje odsluženje vojnog roka, policija je izvijestila da će se istraga ubrzati. Mediji pišu da je pjevač odluku donio sam, ne konzultiravši se prethodno sa svojim agentima.

Pratite nas na našem Instagram profilu!