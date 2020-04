Korona virus 'bacio' je i Megxit na koljena: Ništa od zarade...

Prije nego što se udala za princa Harryja (35), Meghan Markle (38) je zarađivala oko pola milijuna dolara godišnje kao glumica. Također milijunske iznose dobivala je na račun reklamiranja raznih brendova.

Zato se njezina ukupna neto vrijednost procjenjuje na oko 5.000.000 dolara. No princ Harry vrijedi točno pet puta više i par dakle ukupno ima oko 30.000.000 eura.

Njegov novac dolazi iz različitih izvora i bez obzira što su napustili kraljevsku obitelj, nešto će i dalje dobivati. Ono bez čega će ostati je nekoliko milijuna dolara godišnje za putovanja i odjeću, što je dobivao od princa Charlesa (71) svake godine.

Primjerice - između travnja 2016. i ožujka 2017., Kate Middleton (38) i William (37), kao i princ Harry podijelili su gotovo pet milijuna eura dodatka koji su za tu svrhu dobili od svog oca.

Princ Charles dio novca dobiva pak od privatnog posjeda koje se zove vojvodstvo Cornwall i koje financira privatni život kraljevske obitelji već 700 godina.

Većina bogatstva britanske monarhije dolazi od naslijeđenog zemljišta i investicija. Tako Harryjeva baka, kraljica Elizabetha II. (93), u godinu dana zaradi na taj način oko 22.000.000 funti ili oko 29.000.000 eura, od čega je dio išao i Harryju i Williamu, kao i princu Charlesu, zajedno s njegovom drugom suprugom Camillom (72).

Čim su navršili 21 godinu, Harry i William počeli su dobivati svaki po oko 300.000 funti ili oko 450.000 eura godišnje od imovine koju je imala njihova majka Diana. Od pokojne majke naslijedili su također i ukupno oko 6.000.000 funti ili oko 9.000.000 eura, a to su imali pravo uživati nakon navršene 30. godine života.

Osim toga, princ Harry služio je u britanskom Kraljevskom zrakoplovstvu 10 godina. Kao pilot helikoptera u vojnom zračnom korpusu godišnje je zarađivao oko 50.000 funti ili oko 70.000 eura. Stoga, kad se sve zbroji, Harry danas raspolaže imovinom od oko 18.000.000 funti ili 25.000.000 eura.

Meghan i Harry već su počeli planirati svoju financijsku neovisnost. Nakon napuštanja kraljevske obitelji otpušteno je 15 ljudi koji su bili njihovo osoblje u uredu u Buckinghamskoj palači. Harry je vodio razgovore s predstavnicima dvije moćne financijske kuće – jedna je JPMorgan, a druga Goldman Sachs, koji bi paru trebali savjetovati kako da upravljaju svojim financijama i kamo da ulažu novac da bi ga oplodili.

No, ovog trenutka burze su se strmoglavile i pitanje je kad će im se vratiti uloženo. Budući da kraljevska obitelj živi isključivo od poreza, zabranjeno im je da budu zaposleni, ali to za Harryja i Meghan više ne vrijedi. Tako je Meghan trebala početi raditi u Hollywoodu i nastaviti s glumačkom karijerom, no trenutačno ništa od toga zbog pandemije korone.

Ipak, od prije tjedan dana na Disneyevoj platformi 'Disney +' prikazuje se dokumentarni film 'Slon' u kojem je Meghan naratorica. Kako su napisali – dokumentarac prati obitelj slonova na njihovom putovanju Afrikom, dugom 1800 kilometara i dobivanju prinove.

Tako će od svog rada Meghan pokriti barem dio prošlogodišnjeg izdatka od nekoliko stotina tisuća funti koje su potrošili na malenog Archieja. Navodno su na odmor nakon poroda potrošili oko 30.000 eura, a proveli su ga u Heckfield Placeu.

No, kad se pribroje troškovi na dadilje, odjeću, hranu, pa zatim obrazovanje djeteta … izdaci se penju na barem milijun funti, koliko bi mogli potrošiti na Archieja dok on sam ne počne zarađivati.

Harry i Meghan potrošili su i oko 300.000 funti na obnovu kuće u Frogmore Cottageu. Uveli su zelenu energiju, ugradili kamin, grijani pod... Prije no što su uselili u svoj dom u Kensingtonu u njihove odaje bilo je ulupano oko 3,5 milijuna funti, no danas više tamo ne žive. Naknadno su rekli da su spremni vlastitim novcem podmiriti dio troškova za tu obnovu koja je išla na račun poreznih obveznika.

Meghan je ikona stila i kad ona nešto odjene, milijuni žena širom svijeta žele to imati. No, njezine odjevne kombinacija ponekad su preskupe za svačiji džep. Na sebi nosi kombinacije koje jedan dan vrijede i po nekoliko tisuća dolara, ali jednako će izgledati elegantno i u Zari ili nekom sličnom jeftinijem brendu.

No, u kraljevskoj kući trošila je godišnje na odjeću oko 70.000 funti ili oko 100.000 eura. No, kad je prošle godine ostala u drugom stanju, potrošila je još oko 50.000 eura na odjeću za trudnice.

Troše i na putovanja. Odmarali su se na otoku Vancouver u Kanadi u raskošnom dvorcu i imanju površine 10.000 četvornih metara. Ali isto tako znali su uživati i u Norveškoj, u Tromviku u drvenoj kućici koju se na Airb'n'b-u može iznajmiti za 3.000 kuna na noć.

Meghan voli i zdravu hranu, pa je puno puta naglašavala da voli sama kuhati za sebe i Harryja. No, osim zdrave hrane znaju uživati i u skupim vinima. Njezino omiljeno je Tignanello, a boca košta oko 150 eura.

Na kraju – oko 11.000.000 dolara platili su svoj novi dom u Malibuu, što znači da je već dobar dio njihove imovine potrošen. Kako će dalje zarađivati novac za svoj život na visokoj nozi, treba tek vidjeti.

I sam Harry, u razgovoru s Disneyevim direktorom Jonom Favreauom, rekao je da je i on spreman sinkronizirati filmove za djecu i biti narator u dokumentarcima. 'Disney' ga sigurno neće odbiti.

