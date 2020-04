Ula: Korona me motivirala da pokrenem novi biznis s hranom

Nema panike, Bali je zatvoren za turiste. Nema letova već tri tjedna. Dućani su puni robe. Nitko se ne sprema za kraj svijeta, javlja nam Ula Šemole.

Ova bivša Playboyeva zečica i za mnoge najseksi Slovenka tamo živi već neko vrijeme i pokrenula je vlastiti biznis.

- Situacija me dovela do nove ideje. Otvorila sam 'safe kitchen'. Dostavu pripremljenih jela do kućnih vrata. Jela su puna vitamina i sokova za jači imunitet. Za svako deseto prodano jelo, jedno doniramo obitelji koja se ne može prehraniti. A i biznis s kupaćim kostimima mi dobro ide, srećom, ljeto nije otkazano - kaže nam Ula.

Zanimalo nas je što joj najviše nedostaje. Ipak se ‘do jučer’ svakodnevno družila s drugim ljepoticama i influencericama koje žive na otoku.

- Jedva ih čekam sve zagrliti i izljubiti. To mi najviše nedostaje u ovoj izolaciji - priča nam Slovenka.

- Često se čujem s obitelji u Sloveniji. Sestra je doktorica pa je na prvoj liniji obrane od virusa. Naravno, majka je najviše zabrinuta. Trebamo se posebno paziti u ovo doba - rekla nam je za kraj lijepa Ula.

