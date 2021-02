Najbolji skijaš Hrvatske Ivica Kostelić (41) sportsku je karijeru zamijenio mirnim obiteljskim životom. Sa suprugom i bivšom skijašicom Elin (35) uživa u roditeljstvu. Nakon sinova Ivana (5) i Leona (4), u ožujku prošle godine dobili su blizanke Janu i Katu.

- Mislim da su djeca najveće bogatstvo. Što se tiče očinstva, za eventualne promjene je vjerojatno najbolje upitati moju okolinu, ali ono što sam primjećujem je manja sklonost riskiranju nego prije - rekao je Ivica za magazin Story.

A starija braća dobro su prihvatila dolazak malenih sestrica u obitelj.

- Dečki su se pokazali u jako lijepom svjetlu, tetoše sestrice i pomažu nam. Čak sam malo iznenađen u kolikoj mjeri se viteški odnose prema njima - ispričao je Kostelić i rekao kako Jana i Kata odlično napreduju.

- Po karakteru su dosta različite, a za sada se dobro slažu - rekao je.

Njegov sin Ivan već je dosta spretan na skijama, a Ivica se nada kako će ići njegovim stopama.

- I Leon je sve bolji. Rado se skijaju. Poveo sam ih nekoliko puta sa sobom ove zime na Sljeme i u Austriju - ispričao je skijaš za Story.

Ivica je ranije za InMagazin priznao kako je jako popustljiv te da ga sinovi vrte oko malog prsta. U očinstvu iznimno uživa.

- Uvijek sam htio imati puno djece jer je to ono najvrednije što iza nas ostaje. Nema ništa ljepše od podizanja novog života jer kao roditelj imate priliku stvarati jedan novi svijet. Saznanje o blizankama izazvalo je oduševljenje. Htjeli smo imati još djece pa je trudnoća bila planirana, no to je za nas bilo doista veliko iznenađenje - rekao je svojedobno.