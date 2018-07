Kostelićeva 'Malinkonija': Ivica se pjesmom oprostio od Olivera

Danas nas je napustio covjek i ostavio nam stotine pjesama nemjerljive vrijednosti. Kroz njegov topli i poseban glas pjevao je sentiment mediterana koji bi i stijenu rastopio. Na jednu njegovu pjesmu sam posebno slab i ne mogu je nikad odslusati do kraja, a da mi ne krenu suze. Ta je pjesma rekla sve o moru i slobodi sto se uopce moze reci. Poslije Olivera nikada nece postojati neki drugi Oliver.

A post shared by Ivica Kostelic (@ivicakostelic) on Jul 29, 2018 at 12:25pm PDT