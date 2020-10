Kostelići prvi put odveli svoje blizanke u planine na snijeg

Ivica je ranije priznao kako je želio imati puno djece, a u očinstvu iznimno uživa. Nakon dvojice dječaka, sa suprugom Elin dobio je blizanke koje su sada prvi put odveli na snijeg

<p><strong>Ivica Kostelić </strong>(40) i njegova supruga <strong>Elin</strong> (35) u trećem su mjesecu dobili blizanke. Nazvali su ih <strong>Jana</strong> i <strong>Kata</strong>, a djevojčice su sada prvi put odveli u planine na snijeg. Ivica je najsvestraniji skijaš današnjice, a Elin je bivša skijašica. Od malena svoje kćerkice vode putem koji su oni prošli i proslavili se.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Fotografijom djevojčica u kolicima, prekrivene dekama s njihovim imenima, Elin se pohvalila na Instagramu, no nije otkrila točnu lokaciju koju su posjetili. </p><p>Elin i Ivica imaju i dvojicu sinova, <strong>Ivana</strong> i <strong>Leona</strong>, a blizanke su dobili netom prije nego je Zagreb pogodio potres. Tada je stradala i Petrova bolnica, gdje je Elin bila smještena s djevojčicama. Djevojke su zbog toga kući stigle ranije. Djeca su im veliko veselje, a kako se snalazi s četvero djece, Elin je najbolje opisala u jednom komentaru ispod fotografije sina Ivana kako trči.</p><p>- Čuj, s četvero djece doma 24 sata dnevno mislim da si presretan kad dobiješ priliku otići malo van i biti u miru na kratko!</p><p>Ivica je ranije za <a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/ivica-kostelic-progovorio-o-ocinskoj-ulozi---583747.html" rel="nofollow" target="_blank">InMagazin</a> priznao kako je jako popustljiv te da ga sinovi vrte oko malog prsta. U očinstvu iznimno uživa. </p><p>- Uvijek sam htio imati puno djece jer je to ono najvrednije što iza nas ostaje. Nema ništa ljepše od podizanja novog života jer kao roditelj imate priliku stvarati jedan novi svijet. Saznanje o blizankama izazvalo je oduševljenje. Htjeli smo imati još djece pa je trudnoća bila planirana, no to je za nas bilo doista veliko iznenađenje - rekao je svojedobno.</p><p>I prije nego su se vjenčali 2014. godine Ivica i Elin priželjkivali su veliku obitelj. Upoznali su se 2006. u Austriji, kad su se oboje našli na ledenjaku Hintertuxer. </p><p> </p><p> </p>