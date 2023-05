Kostimografkinja Sanja o filmu 'Brzi i žestoki': Na snimanju se osjećam kao da sam s obitelji...

Život zna biti jako nepredvidljiv. Najbolje to zna Sanja Milković Hays (64), koja odrastajući u Zagrebu uopće nije ni razmišljala o Hollywoodu. Diplomirana arhitektica igrom je slučaja nakon studija dobila posao kostimografkinje u Jadran film, a zatim i završila u SAD-u, gdje danas radi na najprestižnijim filmovima.

Spider-Man: put bez povratka, Kapetanica Marvel i Zvjezdane staze: S one strane, samo su neki od njezinih visokobudžetnih projekata, ali najpoznatija je ipak kao 'obiteljska' kostimografkinja jednog od najuspješnijih filmskih serijala Brzi i žestoki. Uz serijal je od samih početaka, još od 2001., pa nimalo ne čudi što je uz njega posebno vezana. Toliko da su joj se razgovarajući o najnovijem dijelu, akcijskom spektaklu Brzi i žestoki 10, zasuzile oči.

Iako je serijal proteklog vikenda prešao granicu od čak 7 milijardi dolara zarađenih u kinima, film se promovira kao 'početak kraja' te producenti i glavni glumac Vin Diesel otvoreno govore da će serijal uskoro završiti.

Kakav je bio osjećaj deseti put doći na set Brzih i žestokih?

Kao kada dođeš na obiteljsko okupljanje. Svi se znamo jako dugo. Kada smo počeli snimati Brze i žestoke bili smo mladi, pa je zanimljivo bilo gledati kako zajedno prolazimo kroz život. Uz filmove su dolazili i brakovi i djeca, svi smo se pratili. U posljednjim filmovima su nam se počeli pridruživati i velike zvijezde, kao što su Helen Mirren, Charlize Theron, Brie Larson… Zapravo je zanimljivo kako svi, a pogotovo žene, žele biti dio ovog serijala.

Zašto mislite da je glumicama toliki izazov uskočiti u Brze i žestoke?

Znam da Helen Mirren obožava automobile. Zapravo se nadala da će joj dati da vozi jednu od jurilica, ali to se ipak nije dogodilo. No, u međuvremenu se sprijateljila s Vinom, pa je tako nastavljena ta veza. Sve su to odlične glumice, koje su već ranije dokazale svoju vještinu i talent, pa se sada mogu ovdje opustiti i zabavljati. Nije tu potrebno noćima razmišljati o liku i njegovoj motivaciji. Trebaš doći na set, odraditi kako piše u scenariju i pritom se malo igrati s pištoljima i autima. Tko to ne bi prihvatio?

Što pomislite kada se sjetite budžeta za originalni film Brzi i žestoki te budžeta koji ste imali sada na Brzim i žestokima 10?

Snimajući prvi film jedva smo sklapali kraj s krajem. No, s druge strane sve je bilo jednostavnije. I kostimi i akcijske scene. To je tako moralo biti jer je budžet bio mizerija. Svi smo pristali dobiti 30 posto manji honorar od uobičajenog. Tada su me mnogi pitali zašto to radim, ali sada vidim da je to bila moja najbolja poslovna odluka. Jednostavno, svidio mi se scenarij, osjećala sam da bi to mogao biti drugačiji film, a danas zahvaljujući njemu radim na projektima čiji su budžeti u stotinama milijuna dolara.

Je li lakše osmisliti kostim za lik Dominica Torretta, kojega već jako dobro znate, ali ga ipak morate osvježiti, ili za novi lik kao što je Dante Reyes, kojeg glumi Jason Momoa, gdje možete dati mašti na volju?

To su dva različita procesa. S vinom, koji glumi Dominica, uvijek puno pričam. I doista nije lagano naći nešto što je novo i drugačije, a da ipak odgovara liku. Puno je tu promišljanja i dogovaranja. A Jason Momoa je imao jasnu viziju kakav bi njegov lik trebao biti. To je bilo jako zanimljivo, jer on je vodio, a ja sam ga slijedila. Puno razgovora, puno proba i dogovaranja da bi došli do krajnjeg rezultata. Jason je nevjerojatno talentiran i kreativan, mislim da je stvorio negativca kakvog dosad nismo imali priliku vidjeti. Jako sam zadovoljna našom suradnjom.

