Kotiga gostuje kod Stankovića: Internet 'gori' od komentara...

Dio ekipe oduševljen je time što će se u 'vrućem' stolcu naći Dean i jedva čekaju vidjeti kako će se lovac iz popularnog kviza 'Potjera' snaći u emisiji 'Nedjeljom u 2'

<p><strong>Aleksandar Stanković</strong> (50) objavio je na službenom Facebook profilu emisije 'Nedjeljom u 2' kako će kod njega gostovati najveći lokalni, ako ne i regionalni influencer <strong>Dean Kotiga </strong>(32). Tu je vijest objavio u utorak navečer, a objava je već prikupila više od tisuću lajkova. </p><p>- Teško mu je reći ne! Dean Kotiga Nu2 - napisao je Stanković u opisu slike na kojoj Kotiga pozira kao pravi influencer. </p><p>Dio ekipe oduševljen je gostovanjem i jedva čekaju vidjeti kako će se lovac iz popularnog kviza 'Potjera' snaći kod Stankovića.</p><p>- Bit će to jedna jako zanimljiva epizoda, nadam se da će je Aco dodatno zapapriti jer Dejo je to i zaslužio - pisao je jedan, a drugi se nadovezao: </p><p>- Odličan izbor gosta, sjedi pet!</p><p>Međutim, bilo je i onih koji ne poznaju Kotigin opus i Influencerske podvige pa su ga nazvali antipatičnim. Tu je u obranu uskočio Stanković.</p><p><strong>POGLEDAJTE KOTIGINU REAKCIJU NA PRVU POTJERU:</strong></p><p>- Meni strašno antipatičan lik - napisala je pratiteljica, a voditelj je dodao: </p><p>- Tu smo negdje!</p><p>Nedavno je u emisiji trebao gostovati i glumac <strong>Goran Bogdan</strong> (39), ali je otkazao zato što je bio na teniskom turniru 'Adria Tour', na kojem je kod nekolicine sportaša potvrđen korona virus pa je otišao u samoizolaciju, iako nije trebao jer nije bio u bliskom kontaktu sa zaraženima. </p><p>- Prema svim onim epidemiološkim propisima, koji su objavljeni na službenim stranicama, zapravo nisam dužan biti u samoizolaciji, ali ja odlučio sam da ću to napraviti, predostrožnosti radi - ispričao je glumac za 24sata. </p>