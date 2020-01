Kotiga pozvao sljedbenike da skupe 5000€ za njegov kanal

Popularni lovac iz kviza 'Potjera' Dean Kotiga (33) stalno se šali i forama nasmijava Instagram sljedbenike, kojih svakim danom ima sve više. Nedavno je gostovao na radiju i prozvao je sve one 'slavne' Hrvate koji nisu njegovi sljedbenici. Pozvao ih je da se opamete i to ubrzo postanu. Sada je došao na ideju pokretanja YouTube kanala.

Putem društvenih mreža je pozvao svoje prijatelje da mu pomognu u otvaranju YouTube kanala.

- Kao što znate, pokretanje YouTube kanala vrlo je zahtjevan projekt, izrazito kompliciran i izuzetno skup. Zato pokrećem ovaj crowfunding. Izgleda kako pokretanje YouTube kanala košta 3500 eura, a uploadanje edukativno-informativnog videa u kojem savjetuje, kako plesati u disku dodatnih 1500 eura. To je sve zajedno pet tisuća eura. Ja ću kao dobro odgojen čovjek uložiti svojih tisuću, nema problema, ali mi i dalje fali četiri tisuće. Nadam se da ćemo to skupiti do kraja mjeseca. Imamo dva i pol dana, požurite - poručio je Kotiga svojim pratiteljima.

Kotiga slovi za najboljeg lokalnog, ako ne i regionalnog influencera na društvenim mrežama. Stalno se šali i objavljuje smiješne komentare, a javlja se i svojim kolegicama i naravno kolegama influencerima... Prije samo deset dana proslavio 50.000, kako ih on zove, sljedbenika, no sada ih ima još više. Popularnog lovca na Instagramu prati čak 71.000 ljudi.

Svakodnevno objavljuje videe kojima zabavlja svoje pratitelje, fotografije u kojima se šali na račun drugih influencera... Do sada su mu njegovi sljedbenici uplaćivali po jedan euro, dok su se našli i oni koji su uplaćivali po pet, osam i deset eura. Do sada je najbolji lokalni influencer tako skupio manje od 100 eura.

