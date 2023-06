Kourtney Kardashian (44) je trudna: Suprugu je vijest otkrila transparentom na koncertu...

Reality zvijezda Kourtney Kardashian (44) je trudna sa suprugom Travisom Barkerom (46).

Paru će ovo biti prvo zajedničko dijete, dok iz propalih veza i brakova, ona ima troje, a on dvoje. Kourtney je suprugu priopćila vijesti tijekom njegovog koncerta s bendom Blink-182 transparentom na kojem je pisalo 'Travis, trudna sam'.

Kourtney je sretne vijesti kasnije potvrdila i na Instagramu. Nakon što je vidio natpisa, Travis je zaustavio koncert, ostavio bubnjeve i otišao do svoje drage kako bi je zagrlio i poljubio uz brojne povike.

Foto: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com

Zvijezdu je prethodno zagrlio i Travisov kolega Mark Hoppus koji se u veljači 2022. godine izliječio od raka u četvrtom stadiju. Kasnije je otkrio da se radi o limfomu.

Foto: Fabio Piumetti / ipa-agency.net

Sretne vijesti za bračni par Barker stigle su gotovo godinu dana nakon što su otkrili da su prestali s umjetnim oplodnjama te kako je sada sve u božjim rukama.

- Službeno smo završili s umjetnom oplodnjom. Smrznuli smo sedam jajašaca, no niti jedno se nije razvelo. Voljeli bismo bebu više od svega, a ja stvarno vjerujem u ono što Bog sprema za nas. Ako je to beba, onda vjerujem da će se to dogoditi. Najvažnije je da smo sretni i dobri roditelji svojoj djeci - poručila je nedavno Kourtney koja je s Travisom imala čak tri vjenčanja.

Foto: BESC

On iz propalog braka s bivšom missicom Shannom Moakler (48) ima sina Landona (19) i kći Alabamu (17), dok Kourtney iz propale veze s bivšim dečkom Scottom Disickom ima troje djece, kćer Penelope te sinove Masona i Reigna.