Kourtney Kardashian i suprug Travis odustali su od najveće želje: 'Sve je u Božjim rukama'

Foto: Instagram

To je otkrila u premijernoj epizodi nove sezone reality showa The Kardashians, a sa suprugom Travisom Barkerom je zamrznula sedam jajašaca, no niti jedno se nije razvilo

Najstarija sestra Kardashian, Kourtney (44), odustala je od daljnjih tretmana umjetne oplodnje. POGLEDAJTE VIDEO: To je otkrila u premijernoj epizodi nove sezone reality showa The Kardashians, a sa suprugom Travisom Barkerom (47) je zamrznula sedam jajašaca, no niti jedno se nije razvilo. Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS - Službeno smo završili s umjetnom oplodnjom. Voljeli bismo bebu više od svega, a ja stvarno vjerujem u ono što Bog sprema za nas. Ako je to beba, onda vjerujem da će se to dogoditi. Najvažnije je da smo sretni i dobri roditelji svojoj djeci - poručila je Kourtney koja je s Travisom imala čak tri vjenčanja. Par je prethodno vezalo dugogodišnje prijateljstvo, a onda su se ludo zaljubili. Foto: OConnor-Arroyo/AFF-USA.com On iz propalog braka s bivšom missicom Shannom Moakler (48) ima sina Landona (19) i kći Alabamu (17), dok Kourtney iz propale veze s bivšim dečkom Scottom Disickom ima troje djece. Landon i Alabama se odlično slažu s Kourtney, zbog čega su 'zaratili' s majkom koja je imala niz neugodnih ispada u javnosti zbog nove ljubavi svog bivšeg supruga. Više je puta naglasila i kako više ne prepoznaje svoju djecu koja su se dala kupiti darovima reality zvijezde, a na to se oglasila maloljetna Alabama koja joj je poručila da nikada nije bila 'majka godine'. Foto: PA/Pixsell Kourtney već neko vrijeme otvoreno priča i problemima sa začećem zbog kojih je nabacila koji kilogram viška, a zbog toga je trpjela strašne uvrede internetskih hejtera. Foto: Profimedia/dpa/Pixsell