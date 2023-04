Kourtney slavi 44. rođendan: Bivši ju je prosio nekoliko puta, ali 'da' je rekla susjedu Travisu

Starleta i influencerica Kourtney Kardashian danas slavi 44. rođendan, a u posljednje vrijeme na svojim društvenim mrežama konstantno šokira fanove. Jedna fotografija koja je pratiteljima posebno zapela za oko jest ona nedavno objavljena iz njezine kupaonice. Naime, neuredan pod je bio pun tanjura i boca šampanjaca, što se nije svidjelo njenim obožavateljima.

Foto: Instagram/Kourtney Kardashian

- Hrana na wc školjci, odvratno - komentirala je jedna pratiteljica, te su se mnogi složili kako je to nepotrebno bacanje hrane.

- Nekada si bila dama, što se dogodilo - upitala je jedna obožavateljica.

Foto: Instagram/Kourtney Kardashian

Kourtney nije puno rekla o tome, ali se osvrnula na Instagram storyu vezano za negativne komentare. Objasnila je da je riječ o snimanju sa seta koje su ona i suprug Travis Baker (47) imali s fotografkinjom Ellen von Unwerth.

Također, lansirala je i liniju gumenih bombona namijenjenih zdravlju ženskog spolovila imena 'Lemme Pur'.- Zdravlje vagine je tako važan dio općeg blagostanja žene (i o njemu se ne govori dovoljno) i zato smo toliko uzbuđeni što ćemo ovo pokrenuti - napisala je Kourtney u promotivnoj objavi, te dodala kako ti bomboni mogu promijeniti okus vagine.

U fokusu je i njezin brak s bubnjarom Travis Bakerom iz benda Blink-182, za kojeg se udala 2022. u Las Vegasu pred imitatorom Elvisa Presleyja. Navodno je par tada ušetao pijan u kapelicu oko 1.30 sati ujutro s dozvolom za brak, koju su predočili vlasniku kapelice. Na Travisov 47. rođendan su pozirali golišavi za jedan brend odjeće.

Na Instagram profilu Kourtney je nedavno objavila fotke s njim i u opisu napisala ime pjesme 'Take off your pants and jacket' od Travisovog benda. Fotke su naišle na razne komentare, a jedan od njih je i od Travisa. - Žena na rock showu - poručio joj je zaljubljeni glazbenik.

Kourtney se od početka veze suočava s brojnim negativnim komentarima obožavatelja, a mnogi misle da se ponaša poput razuzdane tinejdžerice kako bi bila što sličnija suprugu. Osim toga drastično je promijenila stil odijevanja, što je također naišlo na brojne kritike.

Foto: Profimedia

- Imaš troje djece kojima bi trebala biti uzor - pisali su joj ogorčeni obožavatelji. Naime, Kourtney ima dvojicu sinova i kćer iz propale desetogodišnje veze sa Scottom Disickom, koji ju je prosio nekoliko puta, ali mu nikada nije rekla 'da'. Kćeri već sada s 10 godina dozvoljava da se šminka i boja kosu, zbog čega je na meti kritika. Puno se pisalo i o tome kako je Penelope izrazito grozna prema dadiljama - navodno ih udara.

Foto: Insagram/screenshot

Travis i ona bili su dugogodišnji bliski prijatelji prije nego su postali par, a Kourtney je više puta javno istaknula kako ne želi biti poput svojih sestara, te da ne voli pažnju poput njih.

Najčitaniji članci