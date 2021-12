Na popisu finalista za novu Doru našla su se mnoga poznata imena, među kojima su i oni koji su se odlučili ponovno okušati u natjecanju. Zdenka Kovačiček (77) prvi put se natjecala prije više od 20 godina, a nastupila je i 2020. Mia Negovetić (19) nastupit će treći put, a kćer bivšeg premijera Oreškovića, Ella Orešković (22) također se vraća na natjecanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zdenka Kovačiček nastupila je na Dori 2020. s pjesmom 'Love, love, love', a na pozornici je zasjala u crvenoj kreaciji u nekoliko tonova. 2022. zapjevat će 'Stay On the Bright Side'.

Prvi put je nastupala na Dori 2001. s pjesmom 'Ja živim svoj san', a drugi put 2003. s pjesmom 'Odavno shvatila sam sve'.

Mia Negovetić ove je godine osvojila treće mjesto s pjesmom 'She's Like A Dream', a godinu prije nastupila je s 'When it Comes to You'. Pjesma koju je pripremila za iduće natjecanje je 'Forgive Me (Oprosti).

Bernarda Brunović se na idućoj 'Dori' natječe s pjesmom 'Here for love', a u veljači je nastupala s 'Colors'. Hrvatska publika već dobro poznaje ovu mladu djevojku s predivnim glasom koja je slijepa od rođenja.

Kod nas je objavila četiri singla - “Olujna noć”, “Gdje da nađem mir”, “Ti i ja” i “Nebo”.

Tina Vukov nastupala je na Dori četiri puta, prvi puta 2004, zatim 2006., 2007. i posljednji put 2012.

Eric Vidović nastupio je ove godine s pjesmom 'Reci mi', a u veljači će pjevati 'I found you'. Pjesmu je pjevao na hrvatskom jeziku, a čini se da će se idući put okušati s tekstom na engleskom.

ToMa, pravog imena Tomislav Marić se prije 10 mjeseci natjecao s pjesmom 'Ocean Of Love', a iduće godine na pozornici će izvesti 'In The Darkness'.

Elis Lovrić natjecala se dva puta, 2019. s pjesmom 'All I Really Want' i 2020. s pjesmom 'Jušto'. U veljači će se ponovno predstavili s pjesmom 'No War'.