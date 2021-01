Reality zvijezda Kim Kardashian (40) i reper Kanye West (43) priznali su kako je njihov brak 'zapravo gotov', jer ne planiraju više živjeti zajedno, prenosi Mirror.

Kim trenutačno živi u Los Angelesu s četvero djece, a Kanye je ostao na svom ranču u Wyomingu. Par živi odvojeno već nekoliko mjeseci. Iako su provodili vrijeme zajedno kako bi spasili brak, ne planiraju ponovno početi zajednički život.

- Kanye je uzeo vrijeme i prostor za sebe. Radi na sebi i puno vremena provodi u Wyomingu. Čini se kako se ne namjerava vratiti u Los Angeles, ali Kim je s tim u redu - rekao je blizak izvor paru za strane medije.

- Trude se da im život bude normalan. Svakodnevno komuniciraju zbog djece - dodao je izvor pa rekao kako vjerojatno neće podnijeti zahtjev za razvod, barem ne u skorije vrijeme. Odgovara im što žive odvojeno.

- Ovo traje mjesecima. Oni i dalje neprestano razgovaraju i čine se zadovoljnima - zaključio je izvor.

Podsjetimo, Kanye je prije nekoliko mjeseci skandalizirao svijet kada je na Twitteru objavio da se već godinama želi razvesti od Kim i da ga je ona prevarila s reperom Meek Millom (33).

Prijatelji su ga odveli na njegov ranč Cody u Wyomingu i nagovarali da potraži liječničku pomoć jer pati od bipolarnog poremećaja.

Kim je to potvrdila u svom postu nekoliko dana kasnije, braneći supruga. Napisala je da je on divna osoba, ali vrlo komplicirana i da svatko tko zna kako je to živjeti s ljudima koji pate bipolarnog poremećaja, znaju kako je to ponekad teško.