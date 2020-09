Novković se razvodi četvrti put: Krah i s 25 godina mlađom Iris

Par je u vezi od proljeća 2018., a zbog razlike u godinama javnost im otpočetka nije predviđala svjetlu budućnost. Naime, Boris je 25 godina stariji od Iris

<p>Glazbenik <strong>Boris Novković</strong> (52) otkrio je kako više nije sa zagrebačkom manekenkom <strong>Iris Volf </strong>(27). Tako je došao kraj i Borisovu četvrtom braku, piše <a href="https://www.gloria.hr/magazin/i-njegovom-cetvrtom-braku-dosao-je-kraj-boris-novkovic-ekskluzivno-o-razlazu-s-iris/10466506/?fbclid=IwAR1qdsj-YI-rUM1uIHAftLwYSR_l8xb0WJ0nxairvVtVCLTVBzDlL4p9JJw" target="_blank">Gloria.hr</a>. Vjenčali su se prije godinu i pol, a nedugo nakon dobili i prinovu u obitelji, djevojčicu kojoj su dali ime <strong>Si</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Imaju djecu s mlađahnim damama iako su u poznim godinama</strong></p><p>Kad se u studenom 2018. saznalo da sa studenticom modnog dizajna i 'Najseksi Hrvaticom' 2016. godine Boris očekuje dijete, istaknuli su kako su to oboje priželjkivali. </p><p>- Istina je, Iris i ja postat ćemo roditelji. Taj najljepši i najplemenitiji dar ljubavi oboje smo istinski željeli i zahvalni smo što nam se to i ostvarilo - rekao je tada pjevač.</p><p>Par je u vezi od proljeća 2018., a zbog razlike u godinama javnost im otpočetka nije predviđala svjetlu budućnost. Naime, Boris je 25 godina stariji od Iris. U početku su se pojavljivali skupa na javnim događanjima, a da su zaista u vezi, potvrdila je sama Iris na društvenim mrežama. </p><p>- Bila je to ljubav na prvi, na zadnji pogled, na uvijek i zauvijek pogled - napisala je. Nedugo zatim maknula se sa društvenih mreža. </p><p>- Iris i ja nismo formalisti i ne robujemo društvenim skrupulama, ali smo svoju vezu u tajnosti ipak prije mjesec dana ozakonili u krugu naših roditelja. Iris je od tada Novković - priznao je pjevač za 24sata u travnju 2019. i otkrio kako se osjeća zbog rođenja kćeri:</p><p>- Predivno, uz rođenje moja dva sina ovo mi je najznačajniji i najsretniji dan u životu. Sve je proteklo lijepo i prirodno.</p><p>Prije braka s Iris, raspala su mu se čak tri. U vrijeme najveće popularnosti pjevač je bio u braku s glumicom<strong> Bojanom Gregorić Vejzović </strong>(48). U braku su opstali pet godina. Drugi put se zakleo na vječnu ljubav novinarki <strong>Luciji Matić</strong> s kojom je bio osam i pol godina. Treću sreću potražio je s <strong>Ines Katić</strong>, ali taj brak je trajao samo osam mjeseci. </p>