Kraj jedne ere: Kimin pornić ih je proslavio, žive u besramno bogatim vilama, ali mama je šef

unatoč milijunima, život im nije bajka. Pa zamislite da u vašoj obitelji ima šestero djece, svatko ima svoju vilu, nekoliko automobila, privatne avione, stalno putujete... a morate pitati majku dopuštenje za sve!

<p>Dragi fanovi. Teška srca donijeli smo odluku kao obitelj da je vrijeme da se pozdravimo s 'Keeping Up with the Kardashians'. Nakon 14 godina, 20 sezona, stotine epizoda i brojnih spin-off emisija, neizmjerno smo zahvalni svima vama koji ste nas gledali ovih godina - kroz dobra vremena, loša vremena, sreću, suze te brojne veze i djecu. Zauvijek ćemo čuvati prekrasne uspomene i ljude koje smo upoznali putem, napisala je na društvenim mrežama reality zvijezda <strong>Kim Kardashian West</strong> (39). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Skandali i transformacije u obitelji Kardashian, Jenner i West</strong></p><p>Objava da je došao kraj snimanja reality showa 'Keeping Up with the Kardashians' rastužila je mnoge. Najavila je kako će se posljednja sezona emitirati početkom 2021. godine. </p><p>Prije manje od dva mjeseca Kimin suprug, reper <strong>Kanye West </strong>(43) unio je nemir u obitelj kad je na prvom predizbornom skupu u predsjedničkoj kampanji otkrio kako je Kim htjela pobaciti njihovo prvo dijete. Oni koji se razumiju u materiju reality showova tvrde kako su s tom informacijom namjerno izašli u javnost kako bi još češće bili u medijima i kako bi podatak o prestanku snimanja imao veći efekt. </p><p>A o toj obitelj se, zasigurno ste primijetili, učestalo pisalo. Sve je krenulo 2007. kada je i emitirala prva sezona reality showa, a baš slučajno je i te godine objavljen Kimin porno uradak, kojeg je snimila s reperom <strong>Ray J-jem</strong> (39).</p><p>Dugo se šuškalo kako je taj video namjerno došao u javnost jer ga je plasirala glava obitelji, majka <strong>Kris Jenner </strong>(64). To ih je vinulo u visine. Ljudi su ih prepoznavali na ulici, tražili autograme, s njima se htjeli fotografirati, a onda su uslijedili i mnogi ugovori sa sponzorima i lova je samo pristizala. </p><p>Kardashianke i Jennerice otada zgrću milijune. Imaju brojne gledatelje koji jedva čekaju nove zgode slavne obitelji, a i to im je dobra prilika da napokon saznaju što se to točno događalo u njihovim glavama. Naime, epizode se snimaju konstantno, ali emitiranje 'kasni' oko šest mjeseci. I onda se u javnosti doznaju neke sitnice, gledatelji ne znaju cijelu sliku, a da bi je saznali moraju pogledati novu sezonu. Vrlo domišljato, zar ne?</p><p>O svemu tome je vodila računa mama Kris, koja je uposlila i najmlađu kćer, <strong>Kylie Jenner </strong>(23). Povećala je usnice, popravila na licu sve što joj nije odgovaralo, povećala stražnjicu i grudi, a onda je izbacila liniju kozmetike. I postala najmlađa milijarderka na svijetu. Kroz godine i godine emitiranja tu je bilo raznih svađa, sestre su si znale i glavom udarati u zid, raditi smicalice jedna drugoj, ali i blatiti partnere svojih najbližih.</p><p>Ipak, unatoč milijunima, život im nije bajka. Pa zamislite da u vašoj obitelji ima šestero djece, svatko ima svoju vilu, nekoliko automobila, privatne avione, stalno putujete i odsjedate u luksuznim vilama samo za vas... a vi morate pitati majku dopuštenje za intervjue, ona vam dogovara razne ugovore i slično. Sve imaju, ali ne i slobodu. Barem je tako bilo dosad. Možda se sad sve promijeni s obzirom na to da više neće biti pod ugovorom jer nakon 14 godina prestaju snimati.</p><p>Tko zna kako će im život sad izgledati. Nema više kamera, možete se izležavati po cijeli dan, kupati u bazenu, ići u solarij, naručivati dostavu (jer tko je lud da kuha dok besposličari)... Baš dosadno, znam, ali - tako su odabrale. </p>