Kraj potrage: Zavodnik Butler dobio ulogu Elvisa Presleyja...

Mladi glumac Austin Butler (27) bit će zvijezda biografije o američkom pjevaču Elvisu Presleyju. Nakon dugog i iscrpnog traženja pravog kandidata, redatelj Baz Luhrmann (56) odabrao je glumca koji će izgledom, vokalnim sposobnostima i plesnim pokretima najbolje utjeloviti velikog kralja rock'n'rolla.

Foto: IMDB

- Film će prikazivati složenu dinamičnu prošlost od preko 20 godina, od Presleyevog uspona do slave do njegovog tragičnog kraja, predaji opijatima i smrti koja je pogodila milijune obožavatelja - poručili su iz Warner Bros produkcijske kuće.

Austin Butler svoj je talent pokazao u novom filmu Quentina Tarantina (56) 'Once Upon a Time In Hollywood' u kojem glumi s Leonardom DiCaprijem (44) i Bradom Pittom (55). Glumio je i u filmu 'The Dead Don’t Die' uz Billa Murraya (68) i Selenu Gomez (26).

Foto: IMDB

Osim njegove glume, Butler je u medijima poznat i kao veliki zavodnik, a njegovo srce još je prije osam godina zarobila glumica Vanessa Hudgens (30), koja je postala poznata kao tinejdžerica zahvaljujući mjuziklu ‘High School’, a od tada se bavi humanitarnim radom. Osim borbe za prava žena, Vanessa je sudjelovala u humanitarnim akcijama za oboljele od AIDS-a, Alzheimerove bolesti i mnogim drugima.

POGLEDAJTE VIDEO: