Kralj Charles III. dao je Meghan Markle poseban nadimak: Evo koja je njegova prava simbolika

Kraljevska stručnjakinja Katie Nicholl otkrila je u svojoj knjizi 'The New Royals' kako je Charles III. (73), svojoj snahi Meghan Markle (41), nadjenuo nadimak Tungsten (op.a težak kamen). I sve to, navodno, zbog njezine čvrstine i otpornosti.

Katie Nichol objasnila je kako je spomenuti nadimak vjerojatno nastao kada je Meghan pokazala 'čvrstinu' tijekom njezina i Harryjeva susreta s princem Williamom (40) i Kate Middleton (40) na Forumu Royal Foundation 2018. godine.

Charles je ovaj nadimak koristio dok su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa još živjeli na dvoru, no nije poznato upotrebljava li ga i danas kad su odnosi među njima pomalo zategnuti.

Mnogi su mislili da će smrt kraljice Elizabete barem malo poboljšati njihove odnose jer će morati više surađivati, ali do toga nije došlo. Princ Harry i Meghan brzo su se nakon kraljičina sprovoda vratili u Kaliforniju.

