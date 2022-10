Markle je proživjela neugodno iskustvo kao tinejdžerica: 'To je bilo vrlo ponižavajuće za mene'

Meghan Markle (41) otkrila je kako je kao tinejdžerica često s majkom odlazila u korejski spa centar te da joj je poprilično neugodno bilo gledati žene različitih dobi bez odjeće. Te je trenutke smatrala jednim ponižavajućem iskustvom. Priznala je tom prilikom i da su različite azijske kulture uvelike utjecale na nju.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Za one koji nisu tamo bili nikada, to je vrlo ponižavajuće iskustvo za djevojku koja prolazi kroz pubertet, jer se nalazite u sobi sa ženama od 9 do 90 godina koje hodaju gole i čekaju da im izribaju tijelo na jednom od stolova poredanih u nizu. Sve što sam htjela je kupaći kostim, no to nije bilo dopušteno - ispričala je vojvotkinja od Suxessa u novoj epizodi podcasta Archetypesa, u kojoj su gostovale Margaret Cho i Lisa Ling.

Foto: Youtube screenshoot

Kako je rekla, kada je prešla preko tih adoloscentskih neugodnosti, s mamom bi otišla na najukusnije rezance kuhane na pari i gledala sve te žene oko sebe.

Inače, Meghan i njezin suprug, princ Harry (38) traže novi dom u Kaliforniji jer njihova 14 milijuna dolara vrijedna vila nije prikladna. Kruže glasine da vojvoda i vojvotkinja od Sussexa smatraju da su prerasli dom u Montecitu i sada traže nekretninu u Hope Ranchu, gdje se za luksuzne domove izdvaja i do 22 milijuna dolara.

Foto: PETER NICHOLLS

Najčitaniji članci