Kralj Charles III. prekinuo je 185 godina dugu kraljevsku tradiciju

73-godišnji kralj Charles, koji je stupio na prijestolje kada je u rujnu nakon 70 godina vladavine umrla kraljica Elizabeta II., ne planira se preseliti u dugogodišnji dom svoje majke.

Kralj Charles i njegova supruga trenutno borave u Clarence Houseu, koji je udaljen nekoliko minuta hoda od Buckinghamske palače.

Dok će palača ostati operativno sjedište kralja, postoje sumnje da će ikada biti njegova primarna rezidencija - čak i nakon što bude dovršen desetogodišnji projekt obnove. I, suprotstavljajući se tradiciji vladavine kraljice Elizabete II., kraljevska zastava će vijoriti iznad Buckinghamske palače i Clarence Housea.

Buckinghamska Palača je službeni dom svih britanskih kraljeva i kraljica od 1837. godine. Kraljica Elizabeta II. živjela je tamo do ožujka 2020. godine, kada ju je pandemija prisilila da se preseli iz središta Londona u dvorac Windsor.

Ali kraljevski izvori rekli su Sunday Timesu da je kralju Charlesu 'jako udobno' u Clarence Houseu, u kojem je prije živjela kraljica majka.

- Znam da on nije ljubitelj 'velike kuće', kako on naziva palaču. On to ne vidi kao održiv budući dom ili kuću koja odgovara svrsi u modernom svijetu. Smatra da održavanje palače, kako s troškovne tako i s ekološke perspektive, nije održivo - rekao je jedan izvor.

Ni kraljevska supruga nije obožavateljica 'velike kuće'.

- Istina je da Camilla ne želi živjeti u Buckinghamskoj palači - rekao je drugi izvor.

Iako kralj Charles nije oduševljen time da Buckinghamska palača bude njegova privatna rezidencija, izvor s dvora je rekoda da je želi učiniti otvorenijom za javnost.

- On shvaća da se mora nastaviti razvijati, a u modernom dobu ljudi bi voljeli imati pristup njihovim palačama. On to prihvaća i vidi ih kao javna mjesta više nego kao privatne prostore - rekao je.

Još jedan plan koji se razmatra jest da Buckinghamska palača postane stalni postav u čast rekordne vladavine kraljice Elizabete II.

