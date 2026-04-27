Obavijesti

Show

Komentari 1
STIGAO JE

Kralj Charles sletio u Ameriku

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
3
Foto: Nathan Howard

Kralj Charles ipak je došao u SAD nakon drame na večeri za novinare i diplomatskih napetosti

Admiral

Britanski kralj Charles i kraljica Camilla došli su u ponedjeljak u četverodnevni posjet Sjedinjenim Američkim Državama, koji je dobio na značaju nakon napada na gala večeri kojoj je prisustvovao predsjednik Donald Trump i pojačanih diplomatskih napetosti zbog rata u Iranu.

Državnim posjetom se obilježava 250. godišnjica američke neovisnosti od britanske vlasti. Radi se o prvom posjetu britanskog monarha u posljednja dva desetljeća, piše HINA.

Charles i Camilla sletjeli su u vojnu bazu Andrews i otići će u Bijelu kuću na privatan sastanak s predsjednikom Trumpom, obožavateljem kraljevske obitelji.

Britain's King Charles and Queen Camilla in the United States for state visit
Foto: Henry Nicholls

Program putovanja uključuje Charlesov govor u Kongresu, svečanu večeru u Bijeloj kući te posjet New Yorku.

Program kreće u ponedjeljak kada će američki predsjednik i njegova supruga Melania Trump primiti goste na čaju, a u utorak slijedi najformalniji dan putovanja koji će  započeti vojnom ceremonijom dobrodošlice.

Donald Trump i kralj Charles sastat će se u Ovalnom uredu, dok će njihove supruge prisustvovati događaju usmjerenom na obrazovanje i umjetnu inteligenciju.

Očekuje se da će britanski monarh istog dana održati govor pred američkim Kongresom - prvi takve vrste od kraljice Elizabete II. 1991. - kako bi umanjio trenutne diplomatske napetosti, pozivajući se na dvoipolstoljetni odnos s njegovim usponima i padovima, između Ujedinjenog Kraljevstva i njegove bivše kolonije, sada supersile.

Kralj i kraljica trebali bi u srijedu posjetiti i Spomenik 11. rujna.

Britain's King Charles and Queen Camilla in the United States for state visit
Foto: Eric Lee

Charles se mora nositi s kritikama u Ujedinjenom Kraljevstvu u vezi s ovim nepopularnim putovanjem za koje neki smatraju da je ponižavajući potez usmjeren na umirivanje nepredvidivog američkog predsjednika.

Monarh također ima implicitnu misiju pomirenja Donalda Trumpa, koji je, iako osobno naklonjen njemu, ogorčen rezervama britanskih vlasti prema ratu u Iranu.

Osim napada na Keira Starmera, američki predsjednik je zategnuo transatlantske "posebne odnose" i umanjujući cijenu koju su Britanci platili kada su se borili uz Amerikance u Afganistanu.

Putovanje će imati još jedno eksplozivno pitanje koje se nazire u pozadini: aferu Epstein i nekadašnje prijateljstvo između kraljevog brata Andrewa i preminulog osuđenog seksualnog prijestupnika.

SIGURNOSNA PITANJA Nakon pucnjave, upitan posjet kralja Charlesa i Camille SAD-u
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Balkan bruji o eksplicitnoj poruci Dare Bubamare: 'Ima 29 godina, izdržao je od 4 do 6.30'
NEPREPOZNATLJIVA JE

Balkan bruji o eksplicitnoj poruci Dare Bubamare: 'Ima 29 godina, izdržao je od 4 do 6.30'

Poruka pjevačice Dare Bubamare o noći provedenoj s muškarcem je uzburkala javnost. Pogledajte kako se pjevačica mijenjala kroz karijeru
FOTO Lidija Bačić je kokicama prekrila minijaturne tangice: Biste li ih grickali s njom?
SPREMNA ZA FILM

FOTO Lidija Bačić je kokicama prekrila minijaturne tangice: Biste li ih grickali s njom?

Pjevačica je pozirala na kauču s kokicama. Rijetki su primijetili grickalice u njenim rukama jer je njima prekrila donje rublje koje je nosila. Svi su joj pisali komplimente
FOTO Upsić! Žanamari vjetar digao minicu, sve se vidjelo
OPET DIŽE TEMPERATURU

FOTO Upsić! Žanamari vjetar digao minicu, sve se vidjelo

Gdje da isfuiram ovaj outfit, pitala je Žanamari Perčić pratitelje dok je pozirala uz more u bijeloj suknjici i topiću. Sve je bilo mirno i jednostavno, a onda se umiješao vjetar i na trenutak podigao plisiranu suknjicu, tek toliko da prizor postane zanimljiviji.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026