Nakon pucnjave, upitan posjet kralja Charlesa i Camille SAD-u

Trumpa su u subotu s večere za dopisnike Bijele kuće izveli agenti Tajne službe nakon što je muškarac otvorio vatru na sigurnosno osoblje, a vlasti smatraju da je pucnjava vjerojatno bila usmjerena na njega i dužnosnike administracije, rekao je vršitelj dužnosti američkog državnog odvjetnika Todd Blanche.

Blanche je dodao da je uvjeren da će kralj Charles biti siguran tijekom ovotjednog posjeta Sjedinjenim Državama.

Glasnogovornik palače rekao je da je Charles u potpunosti obaviješten o razvoju događaja te da mu je laknulo što Trump, njegova supruga i gosti nisu ozlijeđeni.

- Tijekom dana održat će se niz razgovora s američkim kolegama i našim timovima o tome u kojoj mjeri događaji od subote navečer mogu ili ne moraju utjecati na operativno planiranje posjeta - rekao je glasnogovornik.

Charles i njegova supruga Camilla također su privatno kontaktirali Trumpa i njegovu suprugu - prvu damu Melaniju Trump - kako bi izrazili žaljenje zbog incidenta, rekao je izvor iz palače.

Kraljevski par trebao bi stići u Sjedinjene Države u ponedjeljak na četverodnevno putovanje koje uključuje privatni sastanak s Trumpom i obraćanje Kongresu, obilježavajući 250 godina od američke deklaracije o neovisnosti od Britanije.

Do posjeta dolazi u trenutku kada se vlada premijera Keira Starmera nada da će kraljev boravak u SAD-u pomoći u jačanju „posebnih odnosa“ između Washingtona i Londona nakon nedavnih diplomatskih napetosti.