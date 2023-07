Kraljevska obitelj nakon knjige princa Harryja: 'Ne želimo da još jedno dijete piše biografiju'

Nakon što je princ Harry (38) objavio memoare 'Spare' u kojima je iznio kraljevsko 'prljavo rublje', kraljevski stručnjak Christopher Anderson (53) rekao je da kraljevska obitelj strahuje od objavljivanja još kojeg memoara, a čine sve da to izbjegnu.

Andersen, koji je napisao knjigu 'Kralj: Život kralja Charlesa III.', rekao je da je posljednja stvar koju stariji članovi kraljevske obitelji žele je 'još jedno dijete koje piše knjigu'.

- Moraju razmišljati o Georgeovim (10) osjećajima u odnosu na njegovu braću i sestre. George ima sav taj pritisak - rekao je Andersen za Page Six dodajući da će se princ George, drugi u redu za prijestolje, kasnije u životu morati osloniti na svoju sestru princezu Charlotte (8) i svog brata, princa Louisa (5)

Foto: NDZ/PRESS ASSOCIATION

- Ima brata i sestru koji mu mogu pomoći - koji mogu ublažiti dio pritiska i podijeliti dio tereta. Oni se ne žele osjećati po strani. Ne žele se osjećati nevidljivima u njegovoj sjeni - rekao je stručnjak.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

- Kraljevska obitelj ne želi da još jedno dijete piše knjigu... još jedno izdanje Sparea. Očito je Harryja jako povrijedilo to što je bio u sjeni svog brata. Mislim da su oni toga svjesni - zaključio je.

Podsjetimo, princ Harry je u knjizi opisao svoje djetinjstvo, dane u vojsci te vezu i brak s Meghan Markle (40) te njihovo zajedničko napuštanje kraljevske obitelji.

U knjizi je ustvrdio da je njegov brat William (41) nasilnik koji ga je fizički napao te sa svojim uredom radio protiv njega i njegove supruge.

Foto: Yui Mok/PA/PIXSELL

Princ je napisao i da su princeza Charlotte i princ Louis 'samo rezerve' Georgeu, zbog čega Anderson navodi da bi djecu trebalo udaljiti od Harryja.

- I dalje osjećam odgovornost znajući da će od to troje djece barem jedno završiti kao ja, rezervno. I to boli, to me brine - napisao je u Harry u knjizi.