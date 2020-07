Kraljica ignorira rođendan Lady Di? Čestitali samo Dan Kanade

Princeza Diana danas bi napunila 59 godina. Iako se na službenom profilu kraljevske obitelji prisjete raznih rođendana preminulih članova, Diana očito nije jedna od njih

<p>Neprežaljena princeza <strong>Diana </strong>poginula je u prometnoj nesreći 1997. u Parizu, a danas bi proslavila 59. rođendan. Njezin brak s princom<strong> Charlesom</strong> (71) nije bio kao iz bajke, osim što su zaista bili dio kraljevske obitelji i bili 'plave krvi'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Meghan je stalno kršila pravila dvora</strong></p><p>- Da mogu pisati scenarij svog života, moj suprug bi otišao sa svojom ljubavnicom i nikad se ne bi vratio - rekla je jednom prilikom princeza Diana frustrirana činjenicom da ju<b> </b>suprug konstantno vara s<strong> Camillom Parker Bowles</strong> (72), njegovom sadašnjom suprugom. </p><p>Diana je bila uvjerena da ju kraljevska obitelj prihvaća samo zbog toga što nikad nije spavala s muškarcem prije Charlesa. Prije tri godine izašao je dokumentarac 'Diana: In Her Own Words' u kojem se mogu čuti nikad neobjavljene snimke princeze Diane. Snimke su nastale ranih 90-ih kada je Diana odlazila <strong>Peteru Settelenu</strong> (68), glumcu koji joj je držao instrukcije za pomoć u javnim nastupima. </p><p>- Otišla sam vrhovnoj dami i rasplakala se. Pitala sam je što ću uraditi, a ona mi kaže: 'Ne znam. Nema nade za Charlesa', govori Diana na snimci pritom misleći na <strong>kraljicu Elizabetu II.</strong> (94) kojoj se obratila kad je saznala da je Charles nastavio vezu sa sadašnjom suprugom. Prije nego što se udala za princa, vidjeli su se svega 13 puta. </p><p>Par se vjenčao 29. srpnja 1981. godine u Katedrali St. Paul u Londonu. Charles je imao 33 godine, a Diana 20. Ceremoniju je uživo pratilo više od 750 milijuna ljudi. Sve je izgledalo kao iz bajke, a iznutra se Diana raspadala. </p><p>- Dva dana prije imali smo generalnu probu i bila su upaljena sva svjetla u katedrali Svetog Pavla. Tek tad sam shvatila kako će izgledati taj dan i počela sam ridati. Camilla mi je bila u glavi cijelo vrijeme - izjavila je princeza. Večer prije vjenčanja imala je strahoviti napad bulimije pa je povratila sve što je jela.</p><p>- Dok sam hodala do oltara, pogledom sam tražila Camillu. Znala sam da je ondje. Vidjela sam ju dok sam se vraćala, kad je sve bilo gotovo. Bila je blijeda, sjećam se njezinog šešira s velom i njezinog sina koji je stajao na stolici. Ne mogu to zaboraviti. Sjećam se da sam mislila da je cijela stvar jako histerična, cijelo to vjenčanje. Bila je to stvar koju odrasli ljudi rade, i tamo sam bila ja, Diana, teta u vrtiću. Bilo je to suludo - ispričala je. </p><p>Princeza je bila velika humanitarka. Aktivno je posjećivala bolnice, pokušavala smanjiti diskriminaciju oboljelih od AIDS-a i među prvima je ljudima na svijetu javno sjela na krevet bolesnika i držala ga za ruku, samo kako bi ljudima objasnila da joj se ništa neće dogoditi. Sada su s njome mnogi uspoređivali <strong>Meghan Markle</strong> (38), suprugu princa <strong>Harryja</strong> (35), koji su odstupili od kraljevskih dužnosti...</p><p>U britanskoj kraljevskoj obitelji često se događaju razni skandali, a Dianini obožavatelji smatraju kako je upravo ovo jedan od njih - na službenoj Instagram stranici 'The Royal Family' nisu čestitali rođendan preminuloj princezi, iako se često sjete raznih rođendana poput onog majke kraljice Elizabete II. </p><p>- Nisu je voljeli ni dok je bila živa. Uvijek je bila drukčija i bliža s ljudima od ostatka, pa se ne bismo trebali čuditi ni tome što je ne cijene ni danas. Bitno da su čestitali nacionalni dan Kanade - bio je samo jedan od komentara pratitelja. </p>