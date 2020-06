Misteriozan život brata Kate Middleton: James voli partijati, pijan je napravio foto skandal

Foto skandal nije izgledao dobro - na slikama je bio James mrtav pijan dok izlazi iz noćnog kluba nakon proslave svog 21. rođendana. Sljedeće fotografije koje su privukle pažnju bile su one iz 2013. s Donnom Air

<p>Svi znaju za <strong>Kate Middleton </strong>(38) zahvaljujući njenom bajkovitom vjenčanju za britanskog princa Williama, a s tog događaja svi poznaju i njenu mlađu sestru <strong>Pippu</strong>, koja je po mnogima "ukrala pažnju" s bijelom uskom haljinom koja je naglašavala njenu guzu dok je pridržavala mladenkin veo.</p><p>No, vrlo je mali broj ljudi čuo za najmlađeg Middletona, 29-godišnjeg <strong>Jamesa</strong>, koji se probija u biznis vodama kad šef svoje 100 posto ozbiljne tvrtke koja se bavi proizvodnjom sljezovih kolačića pod imenom Boomf. Independent donosi pregled njegovog života prije i poslije nego je postao "kvazi plemstvo". </p><p>On je odrastao s Kate i Pippom u mjesto Bucklberry u Berkshireu, prije nego je otišao na koledž Marlborough. Upravo u to doba započele su kružiti glasine o romantičnoj vezi njegove starije seke Kate i princa Williama, a James je poduzeo sve što je mogao kako bi se udaljio od publiciteta. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Koja je vojvotkinja draža javnosti?</strong></p><h3>Škola mu baš i nije išla </h3><p>- Trudio sam se probuditi rano svako jutro kako bi prvi vidio sve novine na koledžu i onda bi istrgnuo stranice na kojima bi bile priče o mojoj sestri kako to nitko ne bi vidio - nedavno je ispričao Daily Mailu. No, škola Jamesu nikad nije bila jača strana. On je disleksičar, zbog čega su ga standardna predavanja sputavala, a sam je znao kako fakultet zapravo nije za njega. Zbog toga se i ispisao odmah nakon prve godine.</p><p>- Znao sam da mi akademski papiri ništa ne znače te da je moj san izgraditi biznis carstvo slastica - rekao je. To je i učinio 2007., kad je osnovao svoju Cake Kit tvrtku, koja je klijentima nudila "aparaturu" za izradu vlastitih maštovitih deserata za razne prigode. No, kompaniji nije bilo suđeno te ju je raspustio do svibnja 2015.</p><h3>Partijaner koji nije htio pažnju </h3><p>U međuvremenu se njegova sestra Kate udala za princa u ceremoniji koju je diljem svijeta gledalo više od dvije milijarde ljudi. James je na dan vjenčanja imao 23 godine.</p><p>Odjednom su on i njegova sestra Pippa počeli dobivati puno više pažnje nego što su navikli. Nakon svadbe, u javnost su procurile neke kompromitirajuće fotografije Jamesa, a svi koji su ih objavili dobili su obavijest pravne tvrtke koju je unajmio da ih smjesta maknu (no kasnije je James priznao kako nije bilo odvjetnika, već je on pisao mailove sam). </p><h3>U vezi sa samohranom majkom </h3><p>Foto skandal nije izgledao dobro - na slikama je bio James mrtav pijan dok izlazi iz noćnog kluba nakon proslave svog 21. rođendana. Sljedeće fotografije koje su privukle pažnju bile su one iz 2013. s djevojkom <strong>Donnom Air</strong>, britanskom TV ličnosti.</p><p>Air je prije veze s Jamesom bila u braku te ima kćer <strong>Freyu</strong>. </p><p>- Jako volim Donnu, a Freya je dio nje, tako da je prirodno da volim i nju. Volim ih jednako - izjavio je. James se u 2014. odlučio na veliku stilsku promjenu - pustio je bradu. Prema mnogima, taj je potez napravio kako bi postao manje prepoznatljiv i sakrio se od javnosti.</p><p>Osnovao je i tvrtku koja posluje odlično, a kada ne radi, bavi se čitavim nizom zanimljivih hobija - uzgaja pčele, restaurira stare traktore te uzgaja pse. Također obožava provoditi svoje vrijeme s nećacima - princom <strong>Georgeom </strong>i princezom <strong>Charlotte </strong>te se hvali kako je on cool ujak.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO O JAMESU:</strong></p>