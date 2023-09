Kraljica romantičnih komedija opet na malim ekranima: Meg Ryan snimila je novi film

Američka glumica Meg Ryan (61), omiljena zbog svojih uloga u mnogima najdražim romantičnim klasicima, kao što su 'Kad je Harry sreo Sally', 'Imaš poruku' i 'Besani u Seattleu', vraća se svom prepoznatljivom žanru, kako piše People.

Foto: IMDB/screenshot

Već ju godinama nismo gledali u novim ulogama, a ovaj put potpisuje i scenarij i režiju za film 'What Happens Later'. Glumi Willu, koja usred snježne oluje završi zarobljena u zračnoj luci. Tu nakon dugo godina sreće svoju bivšu ljubav, kojeg će utjeloviti David Duchovny (63), a kako su letovi odgođeni neodređeno vrijeme, imat će priliku za nadoknaditi propušteno.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Povezan je s filmovima iz 40-ih, ima te šale i ritam, kao i puno detalja iz tog razdoblja snimanja. Ovakvi Rom-Comovi stvarno funkcioniraju kada su dva lika na neki način suprotni, a opet imaju nešto zajedničko, dijalog i interne šale, što onda pokazuje koliko su kompatibilni. Bilo je jako smiješno vidjeti Davida u liku za kojeg mislim da je sve, samo ne kao on, dok se s Willom mogu poistovjetiti. David je je jako duhovit, pametan, drag, ma neodoljiv - ispričala je Ryan, prenosi Entertainment.

Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL/R.R.

Priča se temelji na drami 'Shooting Star' Stevena Dietza, a na scenariju je uz Ryan i Dietza, radio i dramaturg Kirk Lynn. Na filmska platna dolazi 13. listopada.