Obavijesti

Show

Komentari 5
VELIKI INTERVJU PLUS+

Kraljica sapunica Ksenija Pajić: 'Ne smeta mi taj naziv... A unuk Toma mi je najveća radost'

Piše Morana Ćosić, Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 7 min
Kraljica sapunica Ksenija Pajić: 'Ne smeta mi taj naziv... A unuk Toma mi je najveća radost'
Foto: Sandra Šimunović/Cafe

U seriji 'U dobru i zlu' glumi majku glavnog junaka, u novoj predstavi 'Sigurna kuća' progovara o gorućem problemu u društvu, a samo za Cafe utjelovila je opaku urednicu modnog časopisa iz filma 'Vrag nosi Pradu'

Glumačku divu Kseniju Pajić (64) pratimo u seriji Nove TV “U dobru i zlu”, a u matičnom kazalištu Gavella krajem listopada imala je premijeru potresne predstave “Sigurna kuća”. Na snimanju za ovaj intervju utjelovila nam je opaku urednicu modnog časopisa Mirande Priestly iz filma “Vrag nosi Pradu”, a s njom smo popričali o snimanjima, ulogama, životu i kako je to biti - baka svom unuku Tomi...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Slika su i prilika svojih majki, a neke od ovih slavnih dama 'kopiraju' ih i karijerom
SLIČNOST JE NEUPITNA

FOTO Slika su i prilika svojih majki, a neke od ovih slavnih dama 'kopiraju' ih i karijerom

Ove slavne glumice, manekenke i glazbenice tijekom godina su stekle veliku slavu, a pod povećalom su došla i njihova djeca. Mnoge su krenule stopama svojih slavnih majki, a neke od njih teško je razlikovati od poznatih majki, obzirom na činjenicu koliko sliče.
Zvižduci obilježili proglašenje Miss Universe: Publika bijesna
KAOS U DVORANI

Zvižduci obilježili proglašenje Miss Universe: Publika bijesna

Zvižduci su pratili proglašenje nove Miss Universe i izazvali kaos u dvorani. Gledatelji su glasno negodovali, uvjereni da odluka nije bila pravedna
Chef Mario Mihelj napustio je studio bez objašnjenja i zbunio kandidate: 'Ne bude dobro...'
'MASTERCHEF'

Chef Mario Mihelj napustio je studio bez objašnjenja i zbunio kandidate: 'Ne bude dobro...'

Atmosfera je kulminirala trenutkom u kojem je chef Mario, nezadovoljan razinom izvedbe, napustio kuhinju uz riječi: 'Ako je svima sve jasno, nećemo više dužiti ovu agoniju. Dođem za čas'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025