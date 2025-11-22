U seriji 'U dobru i zlu' glumi majku glavnog junaka, u novoj predstavi 'Sigurna kuća' progovara o gorućem problemu u društvu, a samo za Cafe utjelovila je opaku urednicu modnog časopisa iz filma 'Vrag nosi Pradu'
VELIKI INTERVJU PLUS+
Kraljica sapunica Ksenija Pajić: 'Ne smeta mi taj naziv... A unuk Toma mi je najveća radost'
Čitanje članka: 7 min
Glumačku divu Kseniju Pajić (64) pratimo u seriji Nove TV “U dobru i zlu”, a u matičnom kazalištu Gavella krajem listopada imala je premijeru potresne predstave “Sigurna kuća”. Na snimanju za ovaj intervju utjelovila nam je opaku urednicu modnog časopisa Mirande Priestly iz filma “Vrag nosi Pradu”, a s njom smo popričali o snimanjima, ulogama, životu i kako je to biti - baka svom unuku Tomi...
