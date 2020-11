Kramarić se ženi: S djevojkom Mijom kuje planove oko svadbe

Nogometaš o privatnom životu ne govori puno. Prije tri godine otkrio je kako ima djevojku, no vješto ju je 'sakrivao'. Mia se sada preselila u Heidelberg, a par planira i vjenčanje

<p>Hrvatski nogometaš <strong>Andrej Kramarić </strong>(29) sa svojom djevojkom <strong>Mijom Ćurković</strong> (25) počeo je lagano 'kovati' planove za vjenčanje. Mia se nakon završenog studija veterine i nekoliko godina veze na daljinu preselila u Heidelberg, piše <a href="https://www.gloria.hr/gl/magazin/ljubav-stigla-u-njemacku-andrej-kramaric-priprema-svadbu-s-predivnom-mijom-osvojila-me-na-prvi-pogled-15029576" target="_blank">Glorija</a>. Andrej je inače igrač njemačkog nogometnog kluba Hoffenheim. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Kramarić je jedan od najpopularnijih nogometaša, no o svojem privatnom životu ne govori puno. Za Gloriju je priznao kako je njemu i njegovoj djevojci idući veliki korak u životu vjenčanje. Kramarić je trenutačno posvećen treninzima, a nedavno je prebolio i korona virus. </p><p>Par je u vezi tri godine. Nogometaš je 2017. otkrio kako ima djevojku, ali ju je vješto skrivao. No u ljeto 2018. s atraktivnom se brinetom pojavio na večeri koja je organizirana našim reprezentativcima nakon osvojenog srebra na Svjetskom prvenstvu. </p><p>Nakon što se saznalo tko je misteriozna djevojka, Andrej je na društvenim mrežama počeo objavljivati njihove zajedničke fotografije. </p><p>- Naše upoznavanje je jednostavna, ali duga priča. Ukratko, otprije su je poznavali svi moji prijatelji, i naši se roditelji poznaju. Jedino je ja nisam prije vidio jer sam bio izvan Hrvatske. Slučajno sam naletio na nju, pitao sam najboljeg prijatelja tko je ta cura, a on mi se počeo smijati i nije mu bilo jasno kako je ne poznajem - ispričao je nogometaš svojedobno za <a href="https://story.hr/Celebrity/a53839/Andrej-Kramaric-prvi-put-progovorio-o-djevojci.html" target="_blank">Story</a>.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>