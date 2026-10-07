Uz monografiju posvećenu sjajnim radovima Albina Uršića i Borisa Kuka, izlazi kompilacija s pjesmama koja njihov rad povezuje s ‘glazbom kojoj su dali prepoznatljivo lice’
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Kreativni duo 'Božesačuvaj': Za izbore 1999. godine snimili smo pjesmu. Zabranili su je...
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Humor i provokacija bili su im glavni alat, a rijetko tko nije znao za “Božesačuvaj”. Riječ je o dizajnerskom dvojcu Albinu Uršiću i Borisu Kuku, koji su plakatima, kampanjama, omotima... komentirali sliku Hrvatske devedesetih godina prošlog stoljeća.
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