Kreće borba za polufinale u Survivoru: 'Uskoro je gotovo'

U nadolazećoj fazi Survivora, četvero predstavnika iz svakog plemena suočit će se s izazovom koji donosi samo jednu izravnu kartu za polufinale. Samo najbolji prolazi direktno u polufinale, a ostali će morati pronaći način kako uvjeriti porotu u svoju vrijednost i dokazati da zaslužuju ostati u igri.

Napetost raste, ali odlučnost raste još više.

- Malo mi je nestvarno, kao da smo ušli u novu igru, novi show. Idem jače nego ikad, glava mi je prazna, fokusirana. Želim proći poligon i nastaviti dalje - poručit će Luciano, siguran u svoj dosadašnji napredak.

Foto: Nova Tv

Goran, svjestan izazova koji je pred njim, priznat će: "Što se god dogodi, uskoro je sve gotovo i velika je stvar doći do ovoga. Bit ću poroti na tapeti, ali znam koliko sam doprinio u plemenu, jedino me koče međuljudski odnosi."

Marko neće skrivati ambicije: "Cilj mi je ući u polufinale bez pomoći porote. Dat ću sve od sebe na poligonu." Isto je i s Larom, koja će odavati dojam samopouzdanja: "Na prošlom su se poligonu drugi igrači izjasnili da se boje mene. To mi je motivacija. Borit ću se do kraja."

Borba za polufinale odvijat će se na rijeci Chavon, mjestu koje će jednima biti odskočna daska, a drugima kraj puta. Ksenija će pak priznati kako osjeća pritisak, no kaže da će dati sve od sebe na poligonu i nadati se da će joj to biti ulaznica za nastavak igre. Vukašin smatra da kod vijeća kotira loše jer je neke od njih on osobno poslao u porotu. Uroš će ostati vjeran svom pristupu: "U svaki poligon ulazim smireno, sa svojim mislima. Svi će dati maksimum, ali ja moram ostati koncentriran na sebe."

Foto: Nova Tv

Tijek događaja bit će neizvjestan, poligon zahtjevan, a vjera u sebe, možda, najvažnija do sada. Tko će direktno izboriti ulazak u polufinale, ne propustite pogledati u novoj epizodi Survivora na Novoj TV.