Kreće nova serija 'IQ 160', a Vjesnik im je bio idealna kulisa: Za taj prostor vežu nas sjećanja

Jedan od zagrebačkih simbola, koji je nedavno nestao iz gradske vizure, posljednji će put zaživjeti na ekranima zahvaljujući novoj domaćoj seriji. Zgrada Vjesnika posljednji je put poslužila kao filmski set za prvi hrvatski Voyo Original “IQ 160”, koji na Voyo stiže 24. srpnja.

Foto: rtl

U zgradi Vjesnika smještena je policijska postaja u kojoj se odvija veliki dio radnje. Glavne uloge pripale su Dajani Čuljak i Luki Perošu, u ulogama iznadprosječno inteligentne čistačice Marine Kapov i inspektora Tomislava Ramljaka. Riječ je o adaptaciji francuske serije “HPI”. Zanimljivo je da je ekipa seriju u Vjesniku snimala svega dva tjedna prije nego što je veliki požar u studenom 2025. teško oštetio zgradu. Tad nitko nije mogao pretpostaviti da će upravo “IQ 160” postati posljednja serija koja se snimala u jednom od najprepoznatljivijih zagrebačkih nebodera.

Glavnoj glumici Dajani Čuljak nije Vjesnik bio nepoznata lokacija. U njegovim je prostorima ranije već snimala, zbog čega joj je povratak na set “IQ 160” probudio uspomene. Upravo će “IQ 160” ostati posljednja serija koja se snimala u toj zgradi prije njezina rušenja.

Foto: RTL

- Kao i svi, bila sam u šoku i tužna kad se dogodila ova tragedija s požarom jer me za taj prostor veže puno lijepih sjećanja, istaknula je Dajana Čuljak.

Posebno pamti jednu scenu.

- Sjećam se da mi je bilo zanimljivo kad smo snimali scenu u kojoj se spuštamo dolje gdje se tiskaju novine. Ogroman prostor i ogromna žalost da ga više nema - otkrila je Čuljak.

Prva epizoda "IQ 160" na Voyo stiže 24. srpnja, a uz novu domaću seriju gledatelji će dobiti i svojevrsni oproštaj od jedne od najprepoznatljivijih zagrebačkih zgrada koja je desetljećima bila dio medijske, ali i filmske povijesti. Slične osjećaje nosi i glumac Ivan Molnar, kojemu je Vjesnik tijekom snimanja postao drugi dom.

Foto: RTL

- Postao nam je radno mjesto gdje smo intenzivno provodili vrijeme radeći tijekom snimanja i družeći se između scena. Imao sam sreću to i doživjeti te sam zahvalan da jesam. Zauvijek ću ga pamtiti kao mjesto na kojemu sam pravio svoje prve ozbiljne korake na pravom setu - prisjeća se Molnar.

Serija prati Marinu Kapov, čistačicu iznimnog kvocijenta inteligencije koja počinje pomagati policiji u rješavanju slučajeva. Njezin partner postaje inspektor Tomislav Ramljak, kojeg igra Luka Peroš, a glumac se ovom ulogom vraća na domaću scenu nakon više od deset godina rada na međunarodnim produkcijama, među kojima je i "La Casa de Papel".

Foto: RTL

Vjesnikov neboder sagrađen je početkom 1970-ih prema projektu arhitekta Antuna Ulricha mlađeg te je desetljećima bio jedan od prepoznatljivih simbola zagrebačke moderne arhitekture i sjedište novinsko-izdavačke kuće Vjesnik. Nakon gašenja istoimenih novina početkom prošlog desetljeća, zgrada je izgubila svoju prvotnu namjenu. Sudbinu zgrade zapečatio je veliki požar koji je izbio u studenom prošle godine i teško oštetio konstrukciju, nakon čega je donesena odluka o njezinu rušenju.

Prije "IQ 160", Vjesnik je poslužio kao lokacija i za druge domaće produkcije, među kojima je najpoznatija HRT-ova serija "Crno-bijeli svijet". Monumentalni hodnici, uredi i nekadašnja tiskara nudili su autentičnu scenografiju kakvu je bilo teško pronaći na drugim lokacijama.

Zagreb: Snimanje 4. sezone TV serije Crno bijeli svijet | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Upravo zato su producenti ondje rekonstruirali redakciju i tiskaru iz osamdesetih godina. Producent serije Ivan Maloča kaže kako im je upravo autentičnost Vjesnika bila jedan od glavnih razloga za odabir te lokacije.

- Nama je bilo super tamo. U seriji 'Crno-bijeli svijet' trebali smo duh osamdesetih, a to smo u Vjesniku i dobili. Nije se puno promijenilo od tog razdoblja. Trebale su nam autentične lokacije, pogotovo tiskara, pa redakcija, a mi smo to tamo i dobili. Nama se sve super poklopilo - rekao je Maloča.

Danas, kad je Vjesnik ušao u povijest, upravo će “IQ 160” ostati posljednji televizijski zapis njegovih interijera. Gledatelji će se tako, osim što će gledati domaću kriminalističku seriju, posljednji put “prošetati” hodnicima jedne od najprepoznatljivijih zgrada u metropoli.

*uz korištenje AI-ja