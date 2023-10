Kreće posljednje izdanje One Take Film Festivala: 'Poslije 20 godina smo odlučili uzeti pauzu'

One Take Film Festival, koji se proteklih dvadeset godina afirmirao kao jedan od rijetkih posvećenih filmovima nastalima u jednom kadru, počeo je u petak u Kinoklubu Zagreb u svom posljednjem izdanju.

Od 2003. kada ga je pokrenuo redatelj i direktor fotografije Vedran Šamanović na festivalu je prikazano 800 filmova, od čega njih skoro 400 u konkurenciji, održano je desetak izložbi, a posjetilo ga je dvjestotinjak gostiju.

Foto: Martina Galić

Održavao se jednom godišnje ili bijenalno.

Po riječima direktorice festivala Sanje Šamanović, pobjeđivali su raznoliki filmovi, akcijski, meditativni, igrani, angažirani, eksperimentalni, što govori u prilog tomu da je jedan kadar, bio on kratak ili dugačak, igrani ili eksperimentalni, bavio se fikcijom, suvremenim društvenim tematikama ili se pak fokusirao na emocije samog autora, samo način za ispričati priču.

- Nakon dvadeset godina odlučili smo stati, privremeno ili trajno zasad ne znamo. U svakom slučaju uzeti pauzu i razmisliti kako i da li uopće dalje i zato sljedeće godine Festival nećemo održati - objavila je direktorica festivala Sanje Šamanović najavljujući ovogodišnje, 13. izdanje.

Foto: Martina Galić

Od ukupno 58 filmova u konkurenciji ih je 26 iz 19 zemalja, od Španjolske, Francuske, Grčke, preko Australije i SAD-a do Nepala i Indonezije, od čega je 25 kratkometražnih i jedan dugometražni film.

Nestalne ljudske prirode, otuđenost, egoizam, složeni intimni svjetovi razočaranih i frustriranih samo su neki od motiva kojima se, nerijetko uz crni humor i ironiju, bave ove godine odabrani filmovi.

Crno-bijeli filmovi programa Black And White Take podsjećaju na same početke filmske umjetnosti kada je postojao samo jedan kadar.

Foto: Martina Galić

Statični kadrovi programa One View, One Takea dokazuju da i promatranje jednog mjesta može biti zanimljivo, dok su oni koji ne odgovaraju u potpunosti strogim pravilima jednog kadra okupljeni u programu Almost One.

O najboljem filmu odlučit će žiri u kojem su multimedijalna umjetnica Tanja Dabo, prošlogodišnji festivalski pobjednik Niklas Bauer i umjetnički ravnatelj prvih šest izdanja One Takea Goran Kovač.

Foto: Martina Galić

Prije dodjele nagrade 15. listopada, iz programa One Take in Space prikazat će se film Vladislava Kneževića 'Null Cone', a nakon dodjele očekuje se projekcija pobjedničkog filma, kao i programa Last Take s iranskim filmom 'Prijevara' Hesama Rahmanija, koji miješa vjere i nacije, stvarnost i video igre izmičući se iz političkog konteksta zemlje iz koje dolazi.

Festival će trajati do 15. listopada u Dokukinu KIC i Kinoklubu Zagreb, a svi filmski programi moći će se pogledati i online na stranici festivala.