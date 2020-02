Kreću izbacivanja cura: Hakija ima ljubavni ugriz, Ines virozu

Dok se Ines bori s virozom, Hakija će Marijanu i Nikolinu povesti u šetnju kako bi im pokazao mjesto gdje se prvi put poljubio, no one to neće prihvatiti onako kako je očekivao.

Foto: RTL

Posebno raspoložena za raspravu bit će Nikolina kad na njegovu vratu ugleda nešto slično ljubavnom ugrizu.

Foto: RTL

Josip će svoje djevojke povesti na konjičke utrke, a pritom će dati sve od sebe da bude što bliže Gabrieli.

Dušan je sa svakom svojom djevojkom odlučio provesti trenutak nasamo kako bi iskreno porazgovarali, a neće mu dugo trebati da ponovno iskreno prizna svoje osjećaje. Za kraj uzbudljivog dana, Miru, Valtera i Dušana čeka najteža odluka dosad - jednu djevojku morat će izbaciti!

Da prizna svoje osjećaje, nije dugo trebalo ni farmeru Josipu Tratnjaku, koji je u sinoćnjoj epizodu svojoj 'Zlatnoj djevojci' Gabrieli Kamenečki izjavio ljubav.

Foto: RTL

- Kada mi je Josip u kočiji izjavio ljubav, mislim da sam doživjela blagi šok pa me to ponukalo da se nasmijem i da prihvatim kako se u njemu krije toplina - komentirala je Gabi za RTL TV.

Dodala je kako je za njega možda normalno da tako naglo izjavljuje ljubav, jer svi imamo svoju osobnost i navike ponašanja. Na pitanje što ju je privuklo na Josipu, Gabi je priznala da je to, prije svega, bila njegova hrabrost.

- Privukla me njegova hrabrost da se prijavi u emisiju, i ta slatka neiskvarenost, kao i odjeća koja me naprosto dozivala da je malo prekrojim, što na kraju ipak nisam stigla' - rekla je Gabriela koja u slobodno vrijeme šiva.

Foto: RTL

No, kako to biva, svaka medalja ima dvije strane.

- Kasnije me odbio taj njegov osjećaj nesigurnosti u sebe, nezrelo ponašanje, a i to što nemamo nimalo sličan pogled na život i svijet, mi smo dva različita svijeta. Ne pričam sad o razlici života na selu i gradu, nego općenito o ljudskim vrijednostima i stajalištima - otkriva te dodaje da ga za ništa ne krivi.

- I opet, ne krivim ga jer mu je život takav kakav je. Njemu samo treba prava ljubav! - zaključila je Gabriela.

