Krenula borba za Lagerfeldovo nasljedstvo: Mačka je 'izvisila'

Zakonski nije moguće ostaviti nasljedstvo mački pa su sada u igri dizajnerovi bliski prijatelji jer nema živuće rodbine. Mnoge je šokiralo otkriće o svoti novca koja nije prijavljena poreznicima

<p>Modni dizajner<strong> Karl Lagerfeld</strong> preminuo je prošle godine u veljači zbog posljedica raka gušterače. On je bio vodeće ime modne kuće Chanel posljednjih 35 godina, a njegova impresivna karijera osigurala mu je lagodan život i bogatstvo. </p><p>Njegovo je nasljedstvo službeno procijenjeno na 178 milijuna funti, no navodno je iza sebe ostavio bogatstvo vrijedno 40 milijuna funti. Više od godinu dana traje pravna bitka oko pravovaljanog nasljednika, ali ih je u cijeloj priči sveukupno sedam. Lagerfeldova najveća želja bila je da njegovo stečeno bogatstvo pripadne njegovoj mački <strong>Choupette</strong>, za koju je svojevremeno rekao kako bi je oženio kada bi to bilo pravno moguće.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Svi suosjećaju s Lagerfeldovom mačkom</strong></p><p>No, zakonski nije moguće ni ostaviti nasljedstvo mački pa su sada u igri Lagerfeldovi bliski prijatelji jer nema živuće rodbine. Osim pitanja kome će točno podijeliti novac ili kako će se on podijeliti, mnoge je šokiralo otkriće o svoti novca koja nije prijavljena poreznicima. Postoje sumnje kako je dizajner za života krio koliko zapravo zarađuje. </p><p>Jedina osoba koja zapravo zna kako stvari stoje je računovođa <strong>Lucien Frydlender</strong> (87) koji se brinuo o Lagerfeldovu prihodu 30 godina. No, on je sada naglo nestao iz javnosti, ne odgovara na telefonske pozive i novinarske upite te nije dostupan za sastanke. Njegova supruga prije nekoliko dana rekla je kako je on jako bolestan i tražila razumijevanje. </p><p>No, u igri za nasljedstvo ostao je <strong>Sebastien Jondeau </strong>(45), desna ruka Karla Lagerfelda. On je tvrdio kako je proveo posljednje sate uz krevet voljenog šefa i prijatelja, držeći ga za ruku prije no što je preminuo. Zatim, <strong>Baptiste Giabiconi</strong>, francuski model i jedna od Lagerfeldovih muza također ulazi u borbu za nasljedstvo. On je slavnom dizajneru bio najdraži model.</p><p>Među mogućim sretnicima koji bi mogli dobiti nasljedstvo našao se i britanski model <strong>Jake Davies</strong>. On je također bio jedna od Karlovih muza te je bio u stalnoj postavi Chanelovih revija. A Parižanka <strong>Caroline Lebar </strong>jedna je od najdugovječnijih članica Lagerfeldova tima. Punih 30 osoba bila je njegova osoba od povjerenja, pa nije čudno što se sada nalazi na listi mogućih nasljednika. </p><p>No, Lagerfeldovo nasljedstvo mogao bi dobiti i njegov kućni pomoćnik <strong>Françoise Caçote</strong>, koji je javnosti poznat i kao dadilja mačke Choupette. Nakon Karlove smrti upravo se on brinuo o mački. Posljednji na listi su <strong>Brad Kroenig</strong>, jedan od najtraženijih modela u svijetu koji je 2003. postao Lagerfeldova muza. </p><p>Njih sedmero mogli bi ući u pravnu bitku za nasljedstvo legendarnog modnog dizajnera koje uključuje i dvorac iz 18. stoljeća u Parizu u kojem je najčešće obitavao, penthouse u Monaku i kuću u Vermontu. Također, u njegovom se nasljedstvu nalazi nekoliko automobila. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>