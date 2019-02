Lagerfeldova maca 'poručila': Slomljena sam srca, jako tužna

Choupette, za koju je slavni dizajner govorio da bi se za nju oženio da je to moguće, mogla bi naslijediti svih 172 milijuna eura ili dio tog bogatstva. No, ona ne mari za to. U velikoj je tuzi zbog odlaska njezina voljenog gazde.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1204552 / Specijal o mački modnog dizajnera Karla Lagerfelda]

Maca je bila velika Lagerfeldova ljubav. Putovala je privatnim zrakoplovom, imala je poslugu, frizere, kozmetičare, a i sama je kao model zaradila milijune.

- Hvala svima na riječima sućuti. Slomljena sam srca, u velikoj sam tuzi. Molim se da će mi vaše riječi utjehe pomoći da nastavim dalje bez svog tatice - stoji na njezinom Instagramu.

Jasno je da je netko ovo napisao u ime mačkice, no nije poznato tko brine o njoj nakon što je slavni 85-godišnji dizajner preminuo u Parizu.

Lagerfeld ju je dobio od prijatelja 2011. godine i pretvorio je u modela. Njezina karijera je počela 2012. kad je prvi put pozirala u rukama supermodela Laetitie Caste pored Eiffelovog tornja.

Mačka je od tada bila angažirana u brojnim reklamnim kampanjama, a svojem gazdi je služila i kao muza.

Na Instagramu ima više od 234 tisuće pratitelja koji uživaju u detaljima njezina luksuznog života.

- Čak i dok spava ne želi biti sama. Ona je poput otmjene dame koja uvijek mora imati društvo - rekao je jednom prilikom Lagerfeld.

- Pomoćnici se igraju s njom, njeguju njezinu prekrasnu bijelu dlaku, zabavljaju je. Ona je centar svijeta. Kad je vidite, razumjet će o čemu pričam - ponosno je dodao.

Baš kao prava diva, ova osmogodišnjakinja ima čak tri imena - Choupette, Princeza Choupette i Gospođa Choupette.