Krenula je dalje! Sofia Vergara opet ljubi: 'Srebrni lisac' doveo ju je na rođendan, evo tko je on

Iako su Sofiju Vergaru (51) već povezivali s drugim muškarcima, nedavno je prvi put viđena s nekime nakon što se razvela od glumca Joea Manganiella (46).

Sofia je stigla u restoran Funke na Beverly Hillsu u seksepilnoj kombinaciji - nosila je zavodljiv, čipkasti korzet i baršunaste hlače, ali ovog puta je više od njezine modne kombinacije znatiželju privukao njezin pratitelj.

Na proslavu rođendana Kim Kardashian (43) stigla je u društvu Justina Salimana, ortopedskog kirurga kojem je Daily Mail već dao nadimak 'srebrna lisica' zbog prosjede kose.

Obožavatelji su oduševljeni njezinim novim korakom nakon razvoda, a mnogi su primijetili da je njezin izabranik sličan Jerryju Seinfeldu, dok su ga neki usporedili i s njezinim bivšim partnerom, Nickom Loebom.

Iako nije naviknut na toliku pažnju fotografa kada dolazi u restoran, Justin ipak nešto zna o ljubavi s glumicama jer je s jednom bio u braku. Iza kiruruga je brak s glumicom Bree Turner, poznatom po ulogama u 'Grimm', 'The Ugly Truth', 'Smashed' i 'Just My Luck'.

Par se razišao 2018. godine nakon 10 godina ljubavi, a zajedno brinu o dvoje djece - Deanu i Stelli.

S druge strane, Sofia je u srpnju ove godine otkrila da se nakon sedam godina braka razvodi od Joea koji je u međuvremenu već krenuo dalje. Nedavno je uhvaćen kako se na ulici strastveno ljubi s novom djevojkom, glumicom i voditeljicom Caitlin O‘Connor.

- Donijeli smo tešku odluku o razvodu. Kao dvoje ljudi koji se jako vole i brinu jedno za drugo, ljubazno molimo za poštivanje naše privatnosti u ovom trenutku dok prolazimo ovom novom fazom naših života - rekli su tada u zajedničkoj izjavi.