Krenula je nova sezona showa 'Mastechef'! Pogledajte prve kadidate, prve pregače su pale

Prva audicijska večer devete sezone MasterChefa donijela je prve pregače, zanimljive kulinarske kombinacije i kandidate koji su pred chefovima Stjepanom Vukadinom, Marijem Miheljem i Goranom Kočišem pokazali svoje znanje, ambicije i osobnost.

Dominik Boban, Daniela Crnek, Marko Oniško, Anđela Kovačević, Danijela Luburić, Ena Kokanović Nagy, Liberije Crnčević i Jakov Livaja izborili su prolazak dalje. No kandidati koji su osvojili pregače napravili su tek prvi korak u natjecanju, a prije ulaska u MasterChef kuhinju očekuje ih zahtjevan bootcamp.

Dominik Boban, koji se nada da će ulaskom u MasterChef uspjeti dobiti odgodu služenja vojnog roka, žiri je osvojio lungićem.

Foto: Luka Dubroja

- Djeluješ kao netko tko pripada ovdje. Imaš svoj jasan cilj i ideš prema njemu. Imaš i talent i cilj i ja te vidim jako daleko - rekao mu je chef Stjepan nakon što je probao njegovo jelo. Dominik je svoju pregaču osvojio s tri 'da'. „Idem sada u Split s pregačom koja vodi do pehara“, veselo je popručio Dominik.

Foto: Luka Dubroja

Daniela Crnek pripremila je steak od tune, no njezino jelo nije jednako oduševilo sve članove žirija.

Foto: Luka Dubroja

- Kako ste od početka ušli i ispričali priču o putu od polja do mora, očekivao sam tradiciju. Toliko ste toga stavili u jelo da je nekada bolje manje nego više - rekao joj je chef Mario i dao joj 'ne'.

No ostala dva člana žirija dala su joj 'da', posebno zbog velike organiziranosti koju je pokazala tijekom kuhanja.

Foto: Luka Dubroja

- Ispunila mi se želja. Jako sam ponosna na sebe. Jako se veselim nastavku natjecanja - istaknula je Daniela.

Za slatko jelo odlučio se Marko Oniško, koji je žiri osvojio svojim tiramisuom. Iako chef Goran ne bi smio jesti slatko, uzeo je više zalogaja jer mu se jelo jako svidjelo.

Foto: Luka Dubroja

- Ne treba tu puno pričati. Naši izrazi lica sve su ti rekli. Dobar je balans u jelu, okusi su svaka čast. Od mene veliko da - rekao mu je Goran, s kojim su se složili drugi članovi žirija.

- Da sam slobodan oženio bih te - dodao je chef Mario.

Foto: Luka Dubroja

- Nevjerojatno je ovo iskustvo i to što idem dalje. Jako se veselim i jedva čekam kuhati dalje - rekao je Marko.

Anđela Kovačević svoje je mjesto u nastavku natjecanja osvojila rižotom. Tijekom pripreme imala je poteškoća s rižom jer je podcijenila vrijeme potrebno za kuhanje, stavila previše vina, a maslac je dodala prije završetka kuhanja rižota.

Foto: Luka Dubroja

- Zbunila sam se cijela, ne mogu vjerovati da sam radila greške - komentirala je.

- Moglo je to biti i bolje. Rižoto je trebao biti kremastiji, ali okusi su bili zanimljivi i funkcioniralo je sve to zajedno - rekao joj je chef Stjepan no unatoč tome dao joj 'da'. Iako je od chefa Gorana dobila 'ne', chef Mario dao joj je 'da' te je Anđela prošla dalje.

Foto: Luka Dubroja

- Ne mogu vjerovati da sam prošla dalje. Fokusirat ću se na ono što je važno, a to je da trebam naučiti puno toga - osvrnula se Anđela.

Danijela Luburić pripremila je pastirsku pitu, a žiri joj je zamjerio što je za audiciju odabrala jelo za čiju je izradu potrebno više od sat vremena, iako je na raspolaganju daleko manje do toga.

Foto: Luka Dubroja

- Izabrati nešto što tehnički nije moguće napraviti u 30 minuta, nije riskiranje, nego ne razmišljanje. Ovo je za mene kao napola obrađeni bolonjez s krumpirom. Od mene ne - rekao joj je chef Goran. Ipak, chefu Stjepanu svidjela se njezina hrabrost da u tako malo vremena pokuša napraviti tako kompleksno jelo, a isto je odlučio i chef Mario, pa je Danijela s dva 'da' otišla kući s pregačom.

Foto: Luka Dubroja

- Jedva čekam da kažem svojima - kazala je Danijela.

Haris Mrkaljević odlučio je na jednom tanjuru spojiti sarmu i burek. Chef Mario rekao mu je da jelo neće kušati jer je tijekom pripreme bilo previše pogrešaka, a meso se kuhalo prekratko pa nije bio siguran je li dovoljno termički obrađeno.

Foto: Luka Dubroja

- Fali vam kulinarskog znanja. Imate još puno stepenica da budete kuhar - rekao mu je chef Stjepan.

- Naučio sam da nije sve onako kako treba biti. I dalje ću nastaviti kuhati ono što volim jesti - komentirao je Haris.

Foto: Luka Dubroja

Kristijan Miani pripremao je biftek, no ni on svojim jelom nije uspio zadovoljiti kriterije žirija.

Foto: Luka Dubroja

- Niti okusno ni tehnički niste zadovoljili moje kriterije - rekao je chef Mario.

- Imamo gorku ciklu, biftek koji nije dovoljno termički obrađen, krumpir koji je na granici - rekao je chef Stjepan. S tri 'ne', Kristijan nije prošao audiciju.

Foto: Luka Dubroja

Ena Kokanović Nagy pripremila je tradicionalni slavonski desert i osvojila sva tri člana žirija.

Foto: Luka Dubroja

- Rekli ste da se vidite u finalu. Onda se potrudite da dođete do finala, jer i od mene imate 'da' - rekao joj je chef Mario, a prije njega 'da' je dobila i od Stjepana i Gorana te je kući pošla s pregačom.

Foto: Luka Dubroja

- Ovo je potvrda za mene. Nadam se da je ovo neko novo vrijeme za Slavoniju - istaknula je Ena.

Liberije Crnčević pripremao je jelo kojim je spojio Dalmaciju i Italiju. Radi kao lučki radnik, u slobodno se vrijeme bavi sportom, ali ipak najviše voli kuhati.

Foto: Luka Dubroja

- Ti si ljubav prenio na tanjur, radna površina je čista, imaš neku brutalnu energiju. Tjestenina je savršena - rekao mu je chef Goran. S njim su se složili i ostali chefovi, pa je Liberije nakon tri 'da' otišao kući s pregačom.

Foto: Luka Dubroja

Jakov Livaja pripremao je ceviche, a chef Mario poznavao ga je otprije jer je Jakov kod njega bio na praksi. Na audicije je replicirao ceviche chefa Marija, a chef je bio jako ponosan na njega.

Foto: Luka Dubroja

- Drago mi je vidjeti da imaš ambicija za nešto više, jer potencijala imaš - poručio mu je Mario.

- Jedva čekam vidjeti korak dalje - rekao mu je Goran. Jakov je s tri 'da' izašao iz audicijske kuhinje i osigurao nastavak svog MasterChef puta.

Prvih osmero dobilo je svoje pregače, a tko će se još naći u ovom odabranom društvu, ne propustite pogledati u novoj audicijskoj epizodi MasterChefa.