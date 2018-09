Krenula obnova Farme: Dok su radili, netko im je popio vino...

Nakon što su kandidati prespavali prvu noć u reality showu 'Farma', neki u kući, a neki na otvorenom, ranom zorom krenuli su dogovori o raspodjeli poslova kako bi se imanje čim prije dovelo u red. No, prije nego li se popije jutarnja kava, pravilo nalaže da se prvo nahrane i očiste životinje. Dok su pojedini farmeri istupili kao osobe s iskustvom oko brige o životinjama, nekim farmerima ulazak u štalu i mužnja krava i koza bilo je prvo iskustvo.

- Bilo mi je fenomenalno - rekla je Matea i dodala kako će to raditi i češće. U svemu tome pripomogao joj je Srećko.

- Da nije bilo Srećka možda bih se malo više bojala, ali on mi je pridržao kozu - oduševljena je bila Matea.

Foto: Nova TV

No, za razliku od mužnje koja je išla glatko, dogovori oko podjele poslova bili su poprilično zbunjujući za neke farmere kojima nije bilo jasno što trebaju raditi, jer kako kažu, gazda Frane nije im točno znao reći koji je njihov zadatak.

- Ne zna nas organizirati. On ima svoju nekakvu spiku u glavi i on će to tako napraviti - komentirala je Edita.

Foto: Nova TV

Farmerice koje je gazda zadužio za ručak otišle su u smočnicu po hranu, a tražeći hranu otkrile su kako je netko popio cijelu bocu vina koja je ujutro još bila puna.

- Stara moja, znaš koliko ga je bilo jutros kada sam išla po lubenicu? - iznenađena je bila Anica te zaključila kako je krivac za ispijenu bocu vina gazda Frane.

- Vidi ti njega kako on izgubljen šeta? - začuđena je bila Lucija dok joj je Maja P. odgovorila: 'Kako neće biti izgubljen kad popije litru vina!'.

Je li gazda Frane posegnuo sam za vinom ili je krivac netko drugi, gledatelji će saznati u večerašnjoj epizodi 'Farme'.

Foto: Nova TV

VIDI OVO! Od škorpiona ćete u svađi dobiti u glavu, a bikovi su strpljivi.