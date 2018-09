Posinak Indire Levak i brat BB Saše Tkalčevića novi farmeri

Osamnaestero natjecatelja stiglo je na farmu te su time i službeno postali farmeri šeste sezone ovog reality showa. Nova sezona donosi brojna iznenađenja, a s prvim su se farmeri susreli već prvog dana, i to onim neugodnim. Farmu su zadesile brojne nedaće, poharale ju nevrijeme, suše, požari, stoga treba jake i vrijedne ruke koje joj mogu vratiti stari sjaj. Ima li takvih među ovih osamnaestero natjecatelja, ostaje nam doznati.

Prije dolaska na farmu, natjecatelji su morali proći niz izazova koji su u konačnici iznjedrili i prvog gazdu šeste sezone Farme – Franu Ćorića. Dočekao ih je voditelj Davor Dretar Drele koji je svakome od njih ponudio da iz jutene vrećice uzme jedan kamenčić, od 18 njih, samo su se dva bojom i oblikom razlikovala od ostalih. Njih su izvukli Štefica Rožanković i Srećko Vučić, pa ih je tako sudbina odredila za vođe timova.

- Uvijek je bilo na meni da sam nosila tim i vodila tim rada i organizacije - kazala je Štefica koja je u svoj, crveni tim odabrala Mateja Margarina, Jasmina Kunišinca, Editu Ptičar, Franu Ćorića, Anicu Orehoci, Sašu Vujnovića, Mateju Jambreković i Maju Milišić dok je Srećko u svoj žuti tim odabrao: Luciju Bujdo, Kristinu Kesoviju, Đurđu Smoljanović, Maju Puticu, Roberta Levaka, Juricu Belamarića, Ozrena Tkalčevića i Ivana Mrkocija.

Foto: Nova TV

Prvi izazov bio je osposobiti zaprežna kola pomoću alata koji su se nalazili sa strane te istovremeno natovariti na kola sijeno iz bala. Nakon što su to učinili, crveni i žuti tim predvođen Šteficom i Srećkom, krenuo je označenom cestom prema potoku gdje su potom trebali sijeno ukrcati na čamac i doći do sljedećeg punkta, iskrcati sijeno na veliku vreću i dovući ga do cilja.

Iako su na početku izazova malo kaskali za crvenima, Srećkov tim do cilja stigao je prvi. Uslijedilo je vaganje slame koje je pokazalo da je Štefičin tim s početnog punkta prenio veću količinu sijena te su izazov završili kao pobjednici i plasirali se u daljnji krug natjecanja.

- Imala sam osjećaj da ćemo pobijediti i to smo uspjeli - ponosna je bila Štefica na svoj tim.

Foto: Nova TV

U idućem izazovu pred ekipom crvenog tima našle su se kante vode ili hamperi, a zadatak je bio svakom rukom uhvatiti jednu kantu i podići ju iznad zemlje u visini ramena. Najizdržljiviji pokazali su se Jasmin, Šefica i Frane te se plasirali u završni izazov koji se odnosio na test znanja o životu na selu te je s najviše točnih odgovora Frane postao prvi gazda farme.

Gazda Frane preuzeo je škrinjicu s početnim kapitalom, odnosno 18 dukata, po jednog za svakog farmera te su se konačno uputili na farmu gdje ih je s pozdravom dočekala Mia i mentor Joža.

Da ih čeka avantura života, težak i naporan rad uvjerili su stupivši na farmersko tlo. Životinje i sijeno po kući, razbijeni prozori i namještaj – prizor je kojemu se farmeri nisu nadali. Gazda Frane okupio je svoje farmere te su odmah prionuli na čišćenje kako bi noć koja je pred njima mogli provesti mirno. No, dok su se neki farmeri bespogovorno primili čišćenja i uređivanja farme, pojedini farmeri ipak nisu mogli sakriti svoju iznenađenost stanjem farme.

- Ni u ludilu nisam mogla pretpostaviti da bi tamo mogli spavati! To je kokošinjac, to treba dezinficirati - uznemirena je bila Đurđa koju je gazda Frane smirivao.

Foto: Nova TV

Nakon prvog zavrtanja rukava na farmi, uslijedila je fešta uz tamburaše kao i proslava Srećkova rođendana. Farmeri su se malo opustili, a već sutra ih čeka ozbiljan posao kako bi farma čim prije „stala na noge“.

Dok su neki farmeri prvu noć odlučili provesti u kući, a Matej i Jasmin pod zvijezdama, Đurđa se uputila u alatnicu zajedno sa Srećkom koji je odlučio noć provesti s njom kako se ne bi bojala spavati sama.

- Bojim se sutrašnjeg dana baš zbog toga kako je, ne znam što ću - kazala je Đurđa pred počinak, a što ih idućeg dana očekuje, tek ćemo doznati.

Upoznajte ovosezonske farmere:

Lucija Bujdo (22), kuharica iz Umaga

Foto: Nova TV

Lucija za sebe kaže da je komunikativna, nasmijana, borbena i temperamentna. Dodaje da je magnet za skandale. Ne voli izazivati svađe, ali kada ju netko naljuti burno reagira. U slobodno vrijeme voli ići u duge šetnje, kuhati i igrati igrice na računalu. Smatra kako ne brine dovoljno o svojoj kilaži te je navodi kao neuspjeh u životu, dok kao uspjeh ističe završenu srednju školu zbog poteškoća koje je imala s učenjem. Unatoč ljubavnim razočaranjima, kaže da je optimistična te se nada da će na Farmi doživjeti ljubav. Nema iskustva sa seoskim poslovima, ali nisu joj strana. Najviše se boji pijetla. Glavnom nagradom pomogla bi roditeljima otplatiti kredit. Osim pobjede, na Farmi želi steći nova poznanstva, ali i iskusiti život bez tehnologije.

Edita Ptičar (24), konobarica iz Ivanić-Grada

Foto: Nova TV

Edita sebe opisuje kao romantičnu dušu, željnu života i nimalo sramežljivu. Pleše u folkloru te volontira u dobrovoljnom vatrogasnom društvu. Voli prirodu, rolanje i spontane izlaske. Kaže kako ju ljudi smatraju zabavnom. Ističe kako se najviše boji da jednoga dana ne ostane sama, neudana i bez djece. Usrećuju je ljudi, a ljuti je nepravda. Kao dijete prošla je kroz teško razdoblje rastave roditelja. Iako je rođena na selu, nema iskustva s brigom o životinjama. Najdraža životinja joj je pas, a najviše se boji zmije. Na Farmu se prijavila najviše zbog životinja, novog iskustva te želje za upoznavanjem života na selu.

Matea Jambreković (23), konobarica iz Čazme

Foto: Nova TV

Matea za sebe kaže da je pozitivna i ambiciozna osoba avanturističkog duha. U slobodno vrijeme se rola ili vježba u teretani. Kaže kako lijepo pjeva i pleše, a želja joj je naučiti svirati harmoniku. Od luksuza koji joj neće biti dostupan na farmi, najviše će joj, kaže, nedostajati mobitel, pegla za kosu, parfem, umjetni nokti i trepavice. Najviše se boji konja te se nada kako će ju netko na farmi ohrabriti da prevlada taj strah. Iskustva sa životom na selu nema, a na Farmu se prijavila, kaže, kako bi iskusila život bez tehnologije i kozmetike.

Kristina Kesovija (28), kozmetičarka iz Kaštel Sućurca

Foto: Nova TV

Kristina za sebe kaže da je komunikativna osoba vedrog duha, ali zna biti tvrdoglava i neodlučna. Negativu kod ljudi, kaže, odmah osjeti te nastoji izbjegavati takvo društvo. U slobodno vrijeme voli šetati uz more, družiti se s prijateljima i svojim psima. Uzor u životu joj je majka koja ju uvijek potiče da se u životu sve može riješiti. Voli prirodu te kaže kako se ne boji niti jedne domaće životinje, ali zato ima strah od svih kukaca. Od showa očekuje nova poznanstva i vještine te slogu i dobar provod, no jedino ju brine poljski WC. Iako nema iskustva sa životom na selu, na Farmu se prijavila jer se želi okušati u sebi nepoznatom načinu života.

Đurđa Smoljanović (42). upravna referentica iz Zagreba

Foto: Nova TV

Đurđa za sebe kaže da je vrlo principijelna, pravedna i odlučna osoba koja ne voli odstupati od svojih stavova. Slobodno vrijeme voli provoditi s prijateljicama na kavi, a posvetila se i ukrašavanju predmeta dekupaž tehnikom. Od vještina van gradskog života naučila je, kaže, spavati u šatoru, pripremati hranu za vatru te zapaliti vatru bez šibica. Prirodu voli, ali je alergična na sve zeleno, ambroziju, brezu i lijesku. Od Farme očekuje nova poznanstva, uzbuđenja i natjecateljski duh. Od luksuza iz vanjskog svijeta najviše će joj, kaže, nedostajati epilator, druženja s prijateljicama, izleti i putovanja. Pobjeda joj je jako važna jer joj ona, kaže, predstavlja moralno zadovoljstvo i sreću.

Anica Orehoci (46), dadilja iz Zagreba

Foto: Nova TV

Anica za sebe kaže da je mlada, simpatična i hrabra osoba željna izazova. Slobodno vrijeme posvećuje trčanju i kuhanju. Iskustva sa seoskim životom i seoskim životinjama nema, ali je spremna naučiti nešto novo. Najdraža životinja joj je mačka, ali strah ju je gusaka za koje kaže da ju naganjaju. Uzora u životu nema. Od Farme očekuje dobru zabavu i avanturu života bez moderne tehnologije. Na Farmu se prijavila jer, ističe, izazov joj je živjeti s nametnutim karakterima ljudi.

Štefica Rožanković (56), umirovljenica iz Zagreba

Foto: Nova TV

Štefica sebe opisuje kao tvrdoglavu, pametnu i osjetljivu osobu koja nema problem s novim izazovima u životu. U slobodno vrijeme hekla i druži se s unucima. Svoj karakter ističe kao uspjeh u životu. Svojim propustom smatra to što ne misli na sebe već samo na druge. Život na selu dobro joj je poznat jer je kao mlada živjela na selu gdje su uzgajali domaće životinje. Najdraža životinja joj je koza, a zbog negativne uspomene iz djetinjstva ima strah od konja. Od showa očekuje slogu, red, rad i disciplinu. Na Farmu se prijavila, kaže, jer je oduvijek čekala show s motikom i lopatom u ruci.

Maja Milišić (24), administrativna radnica iz Ivankova

Foto: Nova TV

Maja, poznata i kao kraljica Instagrama , za sebe tvrdi da je eksplozivna osoba, koja što misli - to i kaže. Voli izlaske, putovanja i druženje s prijateljicama, a od hobija bavi se modelingom i hostesiranjem. Od Farme očekuje avanturu, nova poznanstva, iskustvo i fizički rad. Voli prirodu i životinje, a seoski poslovi, kaže, nisu joj strani. Uzor joj je obitelj, a najviše će joj nedostajati mobitel, perilica rublja te odlasci kozmetičarki. Na Farmu se prijavila zbog glavne nagrade. Smatra da je bitno sudjelovati, ali i da je pobjeda glavni motivator. Voli medijsku pozornost i želi steći popularnost.

Maja Putica (30), domaćica iz Dubrovnika

Foto: Nova TV

Maja za sebe kaže da je vesela, komunikativna i duhovita osoba. Svojim životnim propustom smatra nezavršenu srednju školu. Ne voli se uplitati u velike rasprave jer, kaže, neki su previše tvrdoglavi i ne vrijedi se truditi. Slobodno vrijeme provodi s djecom i mužem te vožnjom na skuteru. Od Farme očekuje dobro druženje, ali i fizički i psihički napor te dosta svađa i suza, ali na kraju svega, jednu lijepu uspomenu. U show se prijavila zbog glavne nagrade te da pokaže svima koji sumnjaju u nju da može izdržati do kraja. Osvojenom nagradom kupila bi si skuter s kojim želi s mužem putovati po svijetu.

Jasmin Kunišinac (20), fitofarmaceut iz Vinogradaca

Foto: Nova TV

Jasmin za sebe kaže da je vrijedan, marljiv i spretan te da voli pomagati ljudima. U slobodno vrijeme voli jahati, pecati, družiti se s prijateljima i pomagati napuštenim životinjama. Iskustva sa životom na selu mu ne nedostaje. Ovaj farmer u duši jednoga bi dana volio imati vlastitu farmu i pokrenuti eko uzgoj. Ne boji se životinja, a najdraže su mu, ističe, lisica i konj. Želja mu je živjeti na farmi jer voli mir i tišinu te smatra da je to kao stvoreno za njega. S glavnom nagradom pomogao bi svojoj obitelji.

Matej Margarin (22), tesar iz Poznanovca

Foto: Nova TV

Matej kaže da je osoba od povjerenja, dobar, sposoban i jak. Sretnim ga čine obitelj i društvo. U slobodno vrijeme često zna zasvirati zagorske pjesme na akustičnoj gitari. Život na selu dobro mu je poznat. Živi na farmi, brine o životinjama, a od drveta, kaže, može napraviti bilo koju nastambu životinjama. Najdraže životinje su mu konj i pas, a straha nema od nijedne. Na farmi bi mu najteže palo da se ne uklopi u društvo. Pobjeda mu nije najvažnija, a na Farmu se prijavio jer od malena živi na selu i jako se dobro snalazi u seoskim poslovima.

Jurica Belamarić (23), tehničar za računalstvo iz Zagreba

Foto: Nova TV

Jurica za sebe tvrdi da je društven, snalažljiv i pošten te uvijek spreman na akciju i avanturu. Od hobija se bavi planinarenjem, fitnesom, atletikom i street workoutom. Iskustva sa životinjama na selu nema, no smatra da će se lako prilagoditi. Želja mu je iskusiti život bez tehnologije i odmaknuti se od monotonije svakodnevnog života. Na Farmu se prijavio, kaže, da bi se okušao u seoskom okruženju, ali i zbog glavne nagrade s kojom bi otvorio vlastiti fitness centar.

Roberto Levak (22), konobar i prodavač iz Bjelovara

Foto: Nova TV

Posinak pjevačice Indire Levak ističe da je emotivna i neodlučna osoba koja voli izazove. U slobodno vrijeme bavi se sportom te dodaje da je uvijek glavni u društvu. Propustom u životu smatra to što nije upisao fakultet, a kao uspjeh ističe slobodu, sreću i zdravlje. Nema iskustva sa seoskim aktivnostima i domaćim životinjama, no ne boji ih se. Od luksuza koji mu na Farmi neće biti dostupan nedostajat će mu, kaže, mobitel, dobra hrana i parfem. Na Farmu se prijavio zbog popularnosti i manekenstva, a pobjeda mu je, kaže, također jako važna.

Frane Ćorić (39), bravar iz Slavonskog broda

Foto: Nova TV

Frane za sebe kaže da je šarmantan, vrijedan i pouzdan sa zanimljivim smislom za humor. U slobodno vrijeme voli trčati, voziti bicikl i čitati novine. Od Farme očekuje druženje i ispunjavanje zadataka. Kaže kako ne voli kada mu netko dira stvari i nosi njegovu odjeću. Iskustva sa životom na selu ima, no boji se mužnje krava. Za show kaže kako mu je to životna prilika koja mu se ukazala. Pobjeda mu je važna te se nada da će što duže ostati na Farmi.

Ivan Mrkoci (45), umirovljeni branitelj iz Poznanovca

Foto: Nova TV

Ivan sebe opisuje kao komunikativnu osobu koja sve rješava razgovorom. Uspjehom u životu smatra to što je osnovao obitelj i prestao konzumirati alkohol. U slobodno vrijeme voditelj je vatrogasne mladeži, a voli zaigrati i nogomet. Iskustva na selu mu ne nedostaje. Zna hraniti, timariti i čistiti životinje te cijepati drva. Od Farme očekuje jedno novo životno iskustvo i fair play od ostalih farmera, ali i dolazak do finala. Na Farmu se prijavio zbog novca kako bi svojoj obitelji pomogao i omogućio bolji životni standard.

Saša Vujnović (28), kuhar iz Generalskog Stola

Foto: Nova TV

Saša za sebe kaže da je vrlo zanimljiva osoba čvrstoga karaktera, osoba od riječi i dogovora. Voli da stvari budu po njegovom, a ako nisu, priznaje, voli se i posvađati. Kada ne provodi vrijeme sa sinom izrađuje kućice od drveta i uređuje cvjetnjake. Žao mu je zbog propalog braka, a svoga sina smatra osobnim uspjehom u životu. Ističe kako bi volio da je završio višu školu za kuhara jer voli kuhati i jednoga bi dana volio otvoriti svoj restoran. Život na selu mu je poznat, a priznaje da ima i mali strah od krava. Na Farmu se prijavio jer je željan novog iskustva, upoznavanja ljudi različitih karaktera, pokazivanja vlastitih vještina i snalaženja u različitim situacijama.

Ozren Tkalčević (39), bioenergoterapeut iz Bjelovara

Foto: Nova TV

Brad prvog pobjednika Big Brothera Saše Tkalčevića, za sebe kaže da je osoba vedrog duha, uvijek spreman pomoći i dati savjet. Dodaje da je dobrodušan, mudar i mentalno snažan. Slobodno vrijeme provodi u prirodi, a bavi se i meditacijom i raznim sportovima. Smatra da mu to iskustvo može obogatiti dušu i da može puno pridonijeti farmi, farmerima i gledateljima. Iskustva sa životinjama ima i ne boji ih se. Priroda mu, ističe, predstavlja život. Tvrdi da ima osnovno znanje za preživljavanje u šumi. Na Farmu se prijavio zbog želje za avanturom i izazovom. Osvojenu nagradu potrošio bi na otvaranje centra za komplementarne metode liječenja.

Srećko Vučić (48), umirovljeni zaštitar iz Karlovca

Foto: Nova TV

Srećko sebe opisuje kao komunikativnu i poštenu osobu. Voli šalu na svoj račun te dodaje kako je ogroman težinom, ali dobar kao kruh. Žao mu je jedino što se nije oženio. Smatra da ga se žene malo boje zbog izgleda, no dodaje kako se otrov drži u malim bočicama. Sretnim ga čine dobro društvo, meso na roštilju i dobar film. Život na selu mu je dobro poznat. Najdraža životinja mu je svinja, a nijedne se ne boji. Manje uzgaja, a one veće, kaže, boje se njega. Od Farme očekuje rad, red, disciplinu, druženje i dobru zabavu. U show se prijavio zbog želje za novim iskustvom i vraćanja u mlade dane. Osvojenom nagradom kupio bi auto i mali stan u Karlovcu.