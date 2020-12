I show može početi. Samo nas tjedan dana dijeli do velikog finala šeste sezone showa 'Tvoje lice zvuči poznato'. Svih osam natjecatelja zabavnog showa pokušat će oduševiti žiri svojim nastupima u božićnom ruhu, ali pobjedu može odnijeti samo jedan. Pa krenimo...

POGLEDAJTE VIDEO:

Mario Valentić transformirao se u Halla i Oatsa. Na pozornici je utjelovio obojicu - jedna strana lica i tijela mu je bila maskirana u Halla, a druga u Oatsa, te je otpjevao dobro znani božićni hit, ''Jingle Bell Rock''.

- Više mi se svidjela lijeva strana. Ova desna se više šlepala uz lijevu, ali sam razmišljala kako bih ja da sam polovica nekog entiteta. Bio si jako zabavan i odlično si otvorio emisiju - rekla je Indira.

- Sve su kreacije dobro došle. Zabavno je, odlično, kako treba i božićno - rekao je Igor.

Fabijan Pavao Medvešek utjelovio je Placida Dominga i u blagdanskom raspoloženju otpjevao ''Silent Night Holy Night''.

- Ovo je bilo toliko spokojno, dramatično, dostojanstveno i već sam se zamislila u svom krevetu dok mi ti pjevaš uspavanku tim svojim dramatičnim, prekrasnim glasom. Bilo je divno - rekla je Nives.

- Kad sam vidjela što mu je dodijelila gljiva, malo sam se zamislila hoće li on to moći dobro izvesti. Je li moguće da si i ovo odradio savršeno? Ovo je bila čarolija. Bio si pravi gospodin, samouvjeren, moćan, anđeoski glas - istaknula je Indira.

- Bilo je dostojanstveno, uznosito, elegantno i točno - komentirao je Goran.

Neda Parmać na pozornicu je blagdansko raspoloženje donijela pjesmom ''Jingle Bells'' u izdanju Gwen Stefani.

- Ovo je bilo savršenstvo božićnog nastupa. Ja bih sve isto ovako, i scenu i kostim. Bila si seksi i zaigrana - rekla je Indira.

- Bilo je zabavno izuzetno, usudio bih se reći možda i bolje od originala - rekao je Igor. ''Bila si preslatka, pravi slatkiš, vrckava kao i ona - rekla je Nives.

Justina Biebera u božićnoj verziji utjelovila je Lana Klingor Mihić.

- Bila si preslatko nestašna, to je milo-nevina faza Justina kad je nastojao biti dobar da ga ujutro dočekaju pokloni - kazala je Nives.

- U ovom spotu ima nekog futurizma kojeg si prekrasno dočarala - rekla je Indira dodavši joj da je 'pravi frajer u duši'.

Lu Jakelić transformirala se u Olivera Dragojevića te je poput njega otpjevala pjesmu ''Bijeli Božić''.

- Bilo je predivno. Nije bilo ni traga karikaturi. Taman kad čovjek pomisli da si dodirnula neki svoj perimetar i da nema dalje, ti nas demantiraš i pokažeš da se tu još štošta krije, svakakva predivna čudesa. Nevjerojatna si zaista, svaka ti čast. Predivno - rekla je Nives.

- Večeras mi se ovo činilo izuzetno potrebnim. Podsjetila si me na neke divne Božiće koje sam imao u životu. Hvala ti na tome - veli Igor.

- Dirnula si me u srce jer Oliver je bio poseban jer se njega uvijek samo slušalo i to je nastup koji obuzima sva osjetila. Treba znati pogoditi tu emociju, a ti si to uistinu večeras i učinila. Fantastično je. Njega je nemoguće 'skinuti', pogotovo ženi. Međutim, ti si se stvarno jako približila toj boji glasa i tako je bilo lijepo, emotivno, krasno. Svaka čast Lu - komentirala je Indira.