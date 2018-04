Krešo Bengalka: 'Bit ću kralj kada uspijem napuniti Poljud'

Svojim se pjesmama ne trudim prenijeti nikakvu poruku, priznaje reper Krešo Bengalka koji će u petak, u zagrebačkoj Tvornici kulture, promovirati novi album 'Split ZOO' sa 17 novih pjesama. Reperu je najbitnije biti vjerodostojan. Album 'Finale' stavljao je naglasak na njega, a na novom albumu sad stavlja naglasak na sugrađane iz Splita.

Foto: Promo

- Smatram da samo ime albuma dovoljno govori o pjesmama - opisuje reper album na kojemu gostuju Vojko Vrućina, Stipe Srdela, Žuvi, Vuk Oreb, Batman i druga imena domaće hip-hop scene. Na rap se navukao s 12 godina zbog jednostavnosti izraza.

- Rap je danas trend, pomalo izlazi izvan okvira, pogotovo u komercijali, gdje se proširuje. Mladi danas dosta slušaju rap, puno ih se našlo, prepoznali su nešto kod rapa - zaključuje reper koji dodaje da će kralj rapa postati tek kad napuni Poljud, kao što je to učinio Mate Mišo Kovač (76), kralj zabavne glazbe u Splitu.

Foto: pr fotografija

- Ne poznajem ga - kratko je komentirao Mate Mišo Kovač (76), koji ne zna 'Jim Morrison', 'Nokturno', 'Šta ćeš'..., neke od reperovih pjesama, a nije čuo ni za suradnju s Tončijem Huljićem na pjesmi 'Pasta Italiana'.

- Svatko je snimao svoj dio, nismo se ni vidjeli - objašnjava te dodaje kako mu je žao što se Huljić i on nisu vidjeli. Važno mu je što je suradnja ispala dobro, a priznaje i da ponekad zna poslušati njegov bend Madre Badessa. U Tvornici kulture reper će promovirati svoj novi album te će izvesti 25 pjesama.

Foto: pr fotografija

- Imat ću goste koji su radili na albumu. Publika će u Zagrebu biti, kao i do sada, je***a. Nadam se da će poslije koncerta biti dobar after party i da ću se vratiti doma živ - ističe Bengalka, koji će nakon Tvornice nastupiti i na Sea Star Festivalu, na kojemu se, kaže, neće moći istaknuti zbog brojnih izvođača koji će nastupiti. No unatoč svemu, naglašava kako mu je samo bitno da je publika zadovoljna i da on svu svoju pjesničku sliku, gnjev i unutarnje veselje dočara publici na najbolji mogući način.